Zaloguj się lub Zarejestruj

Szósta darmowa gra na święta w Epic Games Store. Gracze na PC dostali kolejny prezent

Patrycja Pietrowska
2025/12/22 17:05
0
0

Kolejna darmowa gra w prezencie od Epic Games Store.

Epic Games Store nie zwalnia tempa i oferuje kolejną, darmową grę na Święta 2025 roku. Dzisiaj pecetowi gracze mogą odebrać grę Paradise Killer. Pamiętajmy, że produkcję możemy przypisać do konta do jutra, do godziny 17:00.

Epic Games Store
Epic Games Store

Darmowa gra w Epic Games Store na Święta 2025

Wyspa poza naszą rzeczywistością. Zapomniana cywilizacja pragnąca wskrzesić martwe obce bóstwa. Morderstwo w zamkniętym pokoju.

Raj to wyspa, która odnawia się co kilka tysiącleci. Fale psychiczne wypuszczane we wszechświat przez obcych kultystów mają karmić, a ostatecznie wskrzesić ich martwe bóstwa. Ale przyciągają też niepożądaną uwagę demonów, które prędzej czy później zatruwają całą wyspę – aż Rada nie stworzy nowej wersji rzeczywistości.

System nie jest doskonały, ale pewnego dnia taki się stanie – na Doskonałej 25, następnej wersji wyspy. Niestety, w przeddzień odrodzenia członkowie Rady zostają zabici – a Raj umiera wraz z nimi.

W konsekwencji z wygnania sprowadzana jest ekscentryczna detektyw Lady Love Dies, która otrzymuje zadanie schwytania winowajcy. Oto sprawa kryminalna wszech czasów.

Jakie są fakty? Jaka jest prawda? I czy to to samo?

Wcześniej pecetowi gracze otrzymali między innymi Blood West, a także Sorry We’re Closed. Świąteczna promocja przyniosła również gry takie jak Eternights oraz Jotunnslayer: Hordes of Hel. Następny świąteczny prezent pojawi się już jutro o godzinie 17:00.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
promocja
darmowe gry
za darmo
cyfrowa dystrybucja
promocje
Święta
gry na PC
Epic Games Store
gry za darmo
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112