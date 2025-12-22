Szósta darmowa gra na święta w Epic Games Store. Gracze na PC dostali kolejny prezent

Epic Games Store nie zwalnia tempa i oferuje kolejną, darmową grę na Święta 2025 roku. Dzisiaj pecetowi gracze mogą odebrać grę Paradise Killer. Pamiętajmy, że produkcję możemy przypisać do konta do jutra, do godziny 17:00.
Darmowa gra w Epic Games Store na Święta 2025
Wyspa poza naszą rzeczywistością. Zapomniana cywilizacja pragnąca wskrzesić martwe obce bóstwa. Morderstwo w zamkniętym pokoju.
Raj to wyspa, która odnawia się co kilka tysiącleci. Fale psychiczne wypuszczane we wszechświat przez obcych kultystów mają karmić, a ostatecznie wskrzesić ich martwe bóstwa. Ale przyciągają też niepożądaną uwagę demonów, które prędzej czy później zatruwają całą wyspę – aż Rada nie stworzy nowej wersji rzeczywistości.
System nie jest doskonały, ale pewnego dnia taki się stanie – na Doskonałej 25, następnej wersji wyspy. Niestety, w przeddzień odrodzenia członkowie Rady zostają zabici – a Raj umiera wraz z nimi.
W konsekwencji z wygnania sprowadzana jest ekscentryczna detektyw Lady Love Dies, która otrzymuje zadanie schwytania winowajcy. Oto sprawa kryminalna wszech czasów.
Jakie są fakty? Jaka jest prawda? I czy to to samo?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!