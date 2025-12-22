Szósta darmowa gra na święta w Epic Games Store. Gracze na PC dostali kolejny prezent

Wyspa poza naszą rzeczywistością. Zapomniana cywilizacja pragnąca wskrzesić martwe obce bóstwa. Morderstwo w zamkniętym pokoju.

Raj to wyspa, która odnawia się co kilka tysiącleci. Fale psychiczne wypuszczane we wszechświat przez obcych kultystów mają karmić, a ostatecznie wskrzesić ich martwe bóstwa. Ale przyciągają też niepożądaną uwagę demonów, które prędzej czy później zatruwają całą wyspę – aż Rada nie stworzy nowej wersji rzeczywistości.

System nie jest doskonały, ale pewnego dnia taki się stanie – na Doskonałej 25, następnej wersji wyspy. Niestety, w przeddzień odrodzenia członkowie Rady zostają zabici – a Raj umiera wraz z nimi.

W konsekwencji z wygnania sprowadzana jest ekscentryczna detektyw Lady Love Dies, która otrzymuje zadanie schwytania winowajcy. Oto sprawa kryminalna wszech czasów.

Jakie są fakty? Jaka jest prawda? I czy to to samo?