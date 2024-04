Ważne zmiany w Fortnite. Nowa opcja wpłynie na konfrontacyjne emotki w grze

Na oficjalnej stronie pojawił się nowy wpis związany z aktualizacją 29.30. Jak informują twórcy, do gry trafi nowa opcja nazwana „Widoczność emotek konfrontacyjnych”. Dzięki temu gracze będą mogli zdecydować, które animacje chcą oglądać. Nowa opcja obejmować będzie emotki „Uśmiej się”, „Zaakceptuj porażkę”, „Smagnięcie” oraz „Proste jak banan”.

Zainteresowani znajdą ustawienie w sekcji „Prywatność funkcji społecznościowych”. Po wybraniu danej opcji miłośnicy Fortnite nie zobaczą już konfrontacyjnych emotek, które mogą być postrzegane przez niektórych jako przejaw toksycznego zachowania. Zamiast animacji, postać innego gracza będzie stała bez ruchu i nie wyda żadnego dźwięku.

To nowe ustawienie dostępne w sekcji „Prywatność funkcji społecznościowych” domyślnie wyświetla tylko emotki znajomych z ekipy. Możecie je w dowolnej chwili zmienić, by widzieć emotki DOWOLNEGO gracza lub nie widzieć ich wcale. – czytamy we wpisie na stronie.