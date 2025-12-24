Kim Kardashian w Fortnite podbija serca graczy. Skórka bije rekordy popularności

Celebrytka podbija wirtualne pole bitwy w Fortnite.

W siódmym rozdziale gry Fortnite zadebiutowała nowa postać w ramach serii Icon, która w krótkim czasie zyskała status najpopularniejszego stroju w bieżącym sezonie. Według danych publikowanych przez serwisy statystyczne, wizerunek wzorowany na znanej celebrytce Kim Kardashian jest wybierany przez około 5% społeczności graczy. Mimo że dla części odbiorców wprowadzenie tej konkretnej postaci do gry typu battle royale było początkowo zaskoczeniem, liczby jednoznacznie potwierdzają jej sukces. Nowa postać Icon w Fortnite hitem sezonu. Kim Kardashian króluje w grze W zaledwie kilkanaście dni od pojawienia się w sklepie, postać ta zajęła siedemdziesiąte miejsce w rankingu najczęściej używanych elementów kosmetycznych w całej historii produkcji. Oficjalne dane wskazują, że gracze rozegrali już ponad 37 milionów meczów z jej udziałem.

Dominacja nowej skórki jest wyraźnie widoczna nawet na tle innych popularnych bohaterów, takich jak Backlash, ceniony przez graczy za walory kamuflażowe na mapie, czy postać Chani znana z filmowej serii Diuna. W rankingu najpopularniejszych strojów wyprzedza ona także inne licencjonowane wizerunki, w tym Larę Croft, Kobietę-Kot oraz główną bohaterkę filmu Kill Bill. Tak ogromne zainteresowanie wynika z kilku czynników, wśród których kluczowy może być zasięg celebrytki w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad trzysta pięćdziesiąt milionów osób. Sukces ten może być też owocem bardzo starannego odwzorowania wyglądu gwiazdy.

Zestaw z nową postacią jest dostępny w sprzedaży do 28 grudnia i kosztuje trzy tysiące V-dolców. Pakiet ten oferuje użytkownikom dwa główne warianty wyglądu – elegancki strój z futrem oraz lateksowy kombinezon nawiązujący do marki odzieżowej gwiazdy. Oprócz samych strojów gracze otrzymują dostęp do tematycznych akcesoriów. Tym, co najbardziej wyróżnia tę postać na tle innych, jest wysoki poziom możliwości modyfikacji jej wyglądu. Gracze mogą niemal dowolnie konfigurować strój, wybierając spośród siedmiu wersji kolorystycznych, różnych typów dekoltów oraz decydując o obecności rękawiczek czy okularów przeciwsłonecznych. Istnieje także możliwość zmiany fryzury i koloru włosów, co pozwala na stworzenie unikalnego wariantu postaci. Wczytywanie ramki mediów.

