Fall Guys wbudowane w Fortnite. Epic Games potwierdza plany na 2024 rok

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, do Fortnite powróciła jedna z najbardziej popularnych, oryginalnych postaci. To jednak nie koniec wieści związanych z lubianym przez graczy battle royale. Okazuje się bowiem, że wszystkie zasoby związane z Fall Guys trafią do UEFN (Unreal Editor for Fortnite).

Fortnite z trybem FPS i wbudowanym Fall Guys

Jak przekazuje Eurogamer, już od maja gracze będą mogli tworzyć własne, niestandardowe poziomy Fall Guys w grze Fortnite. Nie oznacza to jednak, że gra z fasolkami w roli głównej nie będzie dalej rozwijana samodzielnie – potwierdzono, że Epic Games będzie wspierać Fall Guys jako oddzielny tytuł. Saxs Persson, wiceprezes wykonawczy firmy, zapewnił również, że dodanie postaci i rozgrywki z Fall Guys do popularnego battle royale przyniesie wiele korzyści graczom.

Gdybyśmy dzisiaj rozpoczęli prace nad Fall Guys, zrobilibyśmy to w Fortnite. Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie mamy teraz nic do ogłoszenia. Osobno uczymy się różnych rzeczy, ale naprawdę wierzymy, że magia Fortnite polega na dobrej zabawie ze znajomymi, więc im więcej graczy, tym więcej zawartości i tym więcej zabawy. Z tego prostego punktu widzenia posiadanie wszystkiego w jednym miejscu jest dla nas korzystne. – odpowiedział Saxs Persson w odpowiedzi na pytanie o przyszłe prace nad Fall Guys wyłącznie w ramach Fortnite.

Dodatkowo w najbliższych miesiącach Fortnite otrzymać ma tryb z perspektywy pierwszej osoby, który został zaprezentowany na krótkich ujęciach podczas prezentacji State of Unreal (ok. 1:04:16). Gracze mają już także dostęp do narzędzi związanych z marką LEGO, które wykorzystają w Fortnite Creative, a także w UEFN. Epic Games ogłosiło także, że nowy Epic Games Store trafi pod koniec 2024 roku na urządzenia z iOS i Androidem.

Na koniec przypominamy, że w Fortnite wystartował już nowy sezon rozgrywek. W ramach „Wszechmocnych i Nieśmiertelnych" na pole bitwy trafili mieszkańcy Olimpu.