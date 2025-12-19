Zaloguj się lub Zarejestruj

Zimowa wyprzedaż Steam 2025 wystartowała. Gry na PC taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/12/19 14:30
0
0

Promocje potrwają aż do 5 stycznia 2026 roku.

Wystartowało już Steam Winter Sale 2025. W ramach zimowej wyprzedaży gry na PC dostępne są w obniżonych cenach. W ofercie znajduje się wiele tytułów, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Steam Winter Sale 2025
Steam Winter Sale 2025

Steam Winter Sale 2025 – zimowa wyprzedaż gier na PC

Zimowa wyprzedaż Steam 2025 stała się faktem. Do 5 stycznia 2026 roku użytkownicy platformy mogą kupić gry na PC w promocyjnych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

