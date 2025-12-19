Zimowa wyprzedaż Steam 2025 wystartowała. Gry na PC taniej nawet o 90%

Wystartowało już Steam Winter Sale 2025. W ramach zimowej wyprzedaży gry na PC dostępne są w obniżonych cenach. W ofercie znajduje się wiele tytułów, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Steam Winter Sale 2025 – zimowa wyprzedaż gier na PC

Zimowa wyprzedaż Steam 2025 stała się faktem. Do 5 stycznia 2026 roku użytkownicy platformy mogą kupić gry na PC w promocyjnych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: