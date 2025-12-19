Zimowa wyprzedaż Steam 2025 wystartowała. Gry na PC taniej nawet o 90%

Wystartowało już Steam Winter Sale 2025. W ramach zimowej wyprzedaży gry na PC dostępne są w obniżonych cenach. W ofercie znajduje się wiele tytułów, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Steam Winter Sale 2025 – zimowa wyprzedaż gier na PC
Zimowa wyprzedaż Steam 2025 stała się faktem. Do 5 stycznia 2026 roku użytkownicy platformy mogą kupić gry na PC w promocyjnych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Kingdom Come: Deliverance II – 126,76 zł (zamiast 253,52 zł)
- Clair Obscur: Expedition 33 – 143,20 zł (zamiast 179 zł)
- ARC Raiders – 123,99 zł (zamiast 154,99 zł)
- Hades II – 87,75 zł (zamiast 117 zł)
- Battlefield 6 – 209,93 zł (zamiast 299,90 zł)
- It Takes Two – 35,98 zł (zamiast 179,90 zł)
- Planet Zoo – 16,19 zł (zamiast 161,99 zł)
- Borderlands 4 – 239,20 zł (zamiast 299 zł)
- Baldur's Gate 3 – 186,75 zł (zamiast 249 zł)
- Detroit: Become Human – 18,49 zł (zamiast 184,99 zł)
- Fallout 76 – 16,99 zł (zamiast 169,90 zł)
- The Outer Worlds 2 – 209,30 zł (zamiast 299 zł)
- Dead Island 2 – 21,12 zł (zamiast 211,26 zł)
- Darksiders III – 16,99 zł (zamiast 169,99 zł)
- Anno 1800 – 62,47 zł (zamiast 249,90 zł)
- Euro Truck Simulator 2 – 19,99 zł (zamiast 79,99 zł)
- LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów – 22,90 zł (zamiast 229 zł)
- Maneater – 14,90 zł (zamiast 149 zł)
- Cities: Skylines II – 185,59 zł (zamiast 231,99 zł)
- Nioh: Complete Edition – 23,19 zł (zamiast 231,99 zł)
- Slay the Spire – 7,49 zł (zamiast 74,99 zł)
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – 59,99 zł (zamiast 199,99 zł)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 137,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Forza Horizon 5 – 124,95 zł (zamiast 249,90 zł)
- ELDEN RING – 161,85 zł (zamiast 249 zł)
- Megabonk – 27,09 zł (zamiast 36,13 zł)
- Hell is Us – 127,80 zł (zamiast 213 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu – 26,90 zł (zamiast 269 zł)
- Noita – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- Timberborn – 83,99 zł (zamiast 139,99 zł)
- Stellar Blade – 239,20 zł (zamiast 299 zł)
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT – 155,40 zł (zamiast 259 zł)
- PEAK – 15,49 zł (zamiast 24,99 zł)
- Crusader Kings III – 69,59 zł (zamiast 231,99 zł)
- Terraria – 22,99 zł (zamiast 45,99 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon – 9,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Mount & Blade II: Bannerlord – 114,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Ready or Not – 101,99 zł (zamiast 169,99 zł)
- No Man's Sky – 109,99 zł (zamiast 274,99 zł)
- Star Wars Outlaws – 86,97 zł (zamiast 289,90 zł)
