Walczymy o polską wersję Tomb Raidera! List otwarty do Amazon Game Studios

Szanowne Amazon Game Studios,

Jako polscy gracze wszyscy kochamy markę Tomb Raider. Uwielbialiśmy starsze części, kochaliśmy też te nowe i tysiące z nas bawiło się znakomicie w remasterach części I-VI, gdy czekaliśmy na kolejną odsłonę przygód Lary Croft. W końcu zapowiedziano, że będzie to Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake oryginału i przywitaliśmy go z otwartymi ramionami.

Niestety polscy gracze szybko spostrzegli, że pomimo faktu, iż gra jest współtworzona przez polskie studio — Flying Wild Hog, to sama gra nie będzie dostępna po polsku. Polska jest ważnym krajem na międzynarodowej arenie gamingu. Przez lata nasza społeczność graczy rozrosła się do ogromnych rozmiarów, a sama Polska często jest ukazywana jako przykład sukcesu w branży z dziesiątkami firm działających w branży gamedev i tworzących świetne gry.

Miliony polskich graczy grają codziennie. Dostrzegło to nawet Nintendo, które po latach opierania się w końcu uznało, że już czas dodać polski nie tylko do konsoli Switch 2, ale także do swoich gier first party. To podkreśla, iż polski gaming staje się coraz bardziej znaczący.

Co więcej, wszystkie gry z serii Tomb Raider poczynając od 2003 są dostępne po polsku, nawet Tomb Raider Reloaded, czyli gra mobilna na Android i iOS jest dostępna po polsku. To nie koniec — Trailer Tomb Raider Catalyst został stworzony przez… polskie studio Platige Image! Lara Croft była i jest więc ważną postacią dla polskich graczy.

Z tego też powodu nie rozumiemy decyzji Amazon Game Studios o braku wsparcia dla języka polskiego w Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Sami gracze szybko zareagowali na ten fakt tworząc petycję, w której proszą o dodanie między innymi polskiego języka do gry. Wspieramy ich całym sercem i prosimy Amazon Game Studios o przyjrzenie się raz jeszcze dostępnym językom w grze i dodaniu tam języka polskiego. Jesteśmy pewni, że polscy gracze na to zasługują, a i oni sami chętnie Was za to wynagrodzą kupując grę, jeśli tylko będziecie traktować ich z szacunkiem.