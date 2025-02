State of Play z rekordową oglądalnością. Prezentacja Sony wzbudziła duże zainteresowanie

Najnowsza prezentacja State of Play firmy Sony, która odbyła się 12 lutego, osiągnęła rekordową oglądalność. W szczytowym momencie transmisję miało śledzić aż 2,18 miliona widzów – po raz pierwszy w historii przekroczono liczbę 2 milionów. Średnia oglądalność wyniosła 1,8 miliona osób, biorąc pod uwagę wszystkie platformy streamingowe i co-streamy.

Główny kanał PlayStation na YouTube zgromadził maksymalnie 656 000 widzów. Rekordowa liczba została osiągnięta dzięki popularności co-streamów. Ponad 1000 kanałów na YouTube Live i Twitch transmitowało State of Play, w tym znani streamerzy, tacy jak Asmongold, xQc, HasanAbi i Maximillian_DOOD, a także inne media. Większość tych kanałów przyciągała co prawda mniej niż 1000 widzów, ale ich łączna liczba przyczyniła się do przekroczenia progu 2 milionów.

Przy okazji warto przypomnieć, że State of Play przyniosło również kontrowersyjną zapowiedź Days Gone Remastered. Zobaczyliśmy też Lost Soul Aside, Monster Hunter Wilds czy Sonic Racing: CrossWorlds.