Days Gone Remastered oficjalnie zapowiedziane. Znamy datę premiery

State of Play pozwoliło już nam zapoznać się z nowymi materiałami związanymi z nadciągającymi grami. Dostaliśmy między innymi zwiastun Hell is Us wraz z datą premiery, a także nowy trailer Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Podczas pokazu ujawniono również, że wkrótce ukaże się Days Gone Remastered.

Days Gone Remastered z datą premiery

Jak ujawniono podczas dzisiejszego State of Play, wkrótce na rynku ukaże się Days Gone Remastered. Nadciąga wersja przeznaczona na PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Gracze mogą liczyć między innymi na nową zawartość, tryb permadeath czy speedrun, ulepszony tryb fotograficzny i nie tylko. Pełen materiał znajduje się na dole wiadomości.