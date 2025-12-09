Frostpunk 1886 nie będzie zwykłym remasterem. Twórcy zdradzają zmiany

11 bit studios rozwija Frostpunk 1886, kładąc nacisk na animacje i realizm świata.
11 bit studios zaprezentowało nowe szczegóły dotyczące Frostpunk 1886, projektu określanego przez studio jako „coś znacznie więcej niż remaster”. Reżyser gry, Maciej Sułecki, ujawnił w nowym materiale wideo, jak zmiany technologiczne mają sprawić, że Frostland stanie się jednocześnie bardziej surowy i bardziej żywy.
Frostpunk 1886 – polskie studio przedstawia nowe informacje
Jedną z kluczowych nowości są rozbudowane animacje obywateli. Postacie poruszające się po mieście zostały stworzone z wykorzystaniem motion capture, co ma nadać im bardziej realistyczne zachowania i emocje. Twórcy liczą, że dzięki temu gracze mocniej zaangażują się w los mieszkańców i jeszcze bardziej poczują ciężar podejmowanych decyzji.
Duże zmiany objęły również system oświetlenia. Miasto ma teraz wyraźniej kontrastować z mroźnym otoczeniem, a światła zabudowy są lepiej widoczne na tle zamieci i nieprzyjaznych warunków atmosferycznych. Odnowiono też tekstury budynków – są bardziej zniszczone i jeszcze lepiej oddają postapokaliptyczny charakter świata Frostpunka.
GramTV przedstawia:
Twórcy podkreślają jednak, że Frostpunk 1886 pozostaje w fazie produkcji i do premiery zaplanowanej na 2027 rok wiele elementów może jeszcze ulec zmianom. Oprócz warstwy wizualnej gra otrzyma nowe mechaniki, dodatkową zawartość, wsparcie dla modyfikacji oraz zupełnie nową ścieżkę progresji. Wszystko to ma sprawić, że powrót do zamarzniętego miasta będzie doświadczeniem wyraźnie różniącym się od oryginału.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!