Frostpunk 1886 nie będzie zwykłym remasterem. Twórcy zdradzają zmiany

11 bit studios zaprezentowało nowe szczegóły dotyczące Frostpunk 1886, projektu określanego przez studio jako „coś znacznie więcej niż remaster”. Reżyser gry, Maciej Sułecki, ujawnił w nowym materiale wideo, jak zmiany technologiczne mają sprawić, że Frostland stanie się jednocześnie bardziej surowy i bardziej żywy.

Frostpunk 1886 – polskie studio przedstawia nowe informacje

Jedną z kluczowych nowości są rozbudowane animacje obywateli. Postacie poruszające się po mieście zostały stworzone z wykorzystaniem motion capture, co ma nadać im bardziej realistyczne zachowania i emocje. Twórcy liczą, że dzięki temu gracze mocniej zaangażują się w los mieszkańców i jeszcze bardziej poczują ciężar podejmowanych decyzji.