Sonic Racing: CrossWorlds na zwiastunie z gameplayem. SEGA zaprasza do testów gry

Sonic Racing: CrossWorlds to pierwsza odsłona zręcznościowych ścigałek z bohaterami uniwersum Sonica od 2019 roku. Produkcja została oficjalnie ogłoszona na The Game Awards 2024, a podczas lutego State of Play mogliśmy zobaczyć pierwszy pełny zwiastun, który prezentuje fragmenty rozgrywki. Fani ścigałek pokroju Mario Kart znajdą tu coś dla siebie. Jeżeli więc jesteście fanami Sonica, to nie możecie pominąć tej produkcji.

Sonic Racing: CrossWorlds – pierwszy zwiastun i zapisy do testów

SEGA zaprasza do wzięcia udziału w zamkniętych testach Sonic Racing: CrossWorlds, które ruszą już 21 lutego. Zapisy już wkrótce ruszą na oficjalnej stronie gry.