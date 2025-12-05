Netflix ma nowy hit. Kontynuacja wielkiego przeboju science fiction szturmuje ranking popularności

Ta produkcja stała się natychmiastowym hitem platformy.

Rok 2025 okazuje się wyjątkowo bogaty w filmową ofertę Netflixa. Po sukcesach takich produkcji jak Chaos oraz Farciarz Gilmore 2 serwis ponownie przyciąga uwagę widzów premierą, która od pierwszych godzin wskoczyła na szczyt globalnych zestawień. Chodzi o filmie Troll 2, kontynuacji szalenie popularnego norweskiego science fiction z 2022 roku. Troll 2 wielkim hitem Netflixa Nowa odsłona przygotowana przez Roara Uthauga debiutowała na platformie 1 grudnia i niemal natychmiast znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych tytułów. Dzień później produkcja zajęła już pierwsze miejsce globalnego rankingu gdzie utrzymuje się do teraz wyprzedzając świąteczne i gatunkowe hity takie jak Świąteczny skok, Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina oraz Szampańskie święta.

Troll 2 stawia na większą skalę widowiska i rozwinięcie mitologii tytułowych stworzeń. Tym razem fabuła skupia się na dwójce nowych trolli które pustoszą Norwegię przyciągając uwagę zarówno wojska jak i naukowców. Sequel oferuje sporą dawkę akcji i efektownych scen, co doceniają widzowie szukający czystej rozrywki, choć nie wszystkie opinie krytyków są równie entuzjastyczne. Oceny na Rotten Tomatoes pokazują wyraźny spadek względem pierwszej części. W serwisie tylko 58% recenzji jest pozytywnych. W wielu opiniach powtarza się zarzut, że kontynuacja nie ma już tej świeżości i lekkości, która wyróżniała oryginał. Podkreślano również, że część scen wypada słabiej pod kątem wizualnym niż we wcześniejszej odsłonie.

Mimo to recenzenci nie skreślają filmu całkowicie. Wskazują że Troll 2 pozostaje produkcją pełną energii, która potrafi bawić konwencją gatunku i umiejętnie rozbudowuje elementy związane z trollami. W momentach gdy akcja nabiera tempa, sequel wciąż zapewnia solidne widowisko. Niektórzy krytycy zaznaczają jednak, że film nie zawsze uzasadnia swoje istnienie i może sprawiać wrażenie nie do końca koniecznej kontynuacji. Zainteresowanie widzów nie dziwi zwłaszcza, że oryginalny Troll był gigantycznym sukcesem. Film zdobył dobre recenzje oraz ponad 100 milionów wyświetleń, stając się najpopularniejszym nieanglojęzycznym tytułem w historii platformy. Naturalne jest więc, że oczekiwania wobec drugiej części były ogromne a sama premiera stała się jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych końcówki roku. Choć Netflix nie potwierdził jeszcze planów na Troll 3, zakończenie najnowszej odsłony pozostawia wyraźną furtkę do kolejnej kontynuacji. Jeśli zainteresowanie widzów utrzyma się na obecnym poziomie, trzecia część wydaje się bardzo prawdopodobna.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.