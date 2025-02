Lost Soul Aside wielką niespodzianką 2025 roku? Nowy zwiastun oczekiwanej chińskiej produkcji

Chińska branża gier ma się świetnie, a kolejnym tego przykładem jest nadchodzący Lost Soul Aside.

O Lost Soul Aside usłyszeliśmy po raz pierwszy jeszcze krótko po założeniu nowego studia Ultizero Games w 2017 roku. Od tego czasu chiński deweloper pracował nad nadchodzącą przygodową grą akcji inspirowaną serią Final Fantasy. Produkcji nie zabrakło na State of Play, a o swoim udziale podczas imprezy Sony twórcy poinformowali już dzień wcześniej. Lost Soul Aside doczekało się nowego zwiastuna z elementami rozgrywki, który prezentuje tytuł w akcji.

Lost Soul Aside – nowy zwiastun ze State of Play

Na materiale możemy poznać nowe szczegóły historii, poboczne postacie oraz nowe lokacje, które przyjdzie nam odwiedzić. Nie zabrakło również prezentacji walki, która przypomina to, co widzieliśmy w ubiegłorocznym Stellar Blade, czy ostatnich odsłonach Final Fantasy. Na graczy będą czekać wymagający przeciwnicy, w tym wielcy bossowie, więc fani slasherów znajdują tu coś dla siebie.