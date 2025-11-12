Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy horror pokazany na State of Play. Poznajcie pierwszoosobowe BrokenLore: Ascend

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/12 09:45
0

BrokenLore: Ascend to nowa odsłona serii horrorów, która została zapowiedziana podczas State of Play.

Studio Serafini Productions ogłosiło najnowszą część swojej serii horrorów z perspektywy pierwszej osoby, czyli BrokenLore: Ascend. Tytuł ponownie pokaże zamiłowanie deweloperów do poruszania trudnych tematów poprzez psychologiczne aspekty grozy. Gra została zapowiedziana wraz z pierwszym zwiastunem podczas najnowszego State of Play.

BrokenLore: Ascend
BrokenLore: Ascend

Zapowiedziano nowy horror BrokenLore: Ascend

Akcja BrokenLore: Ascend przenosi graczy na szczyty Tokyo Tower, które wydają się być przeklęte. Gracze wcielą się w Ren i Yui, dwóch wspinaczy, którzy postanawiają zdobyć wieżę, aby nakręcić nowy materiał na swój kanał Skylimit, jednocześnie podejmując coraz bardziej niebezpieczne wyzwania.

Na ich drodze stanie yokai Rokurokubi, znany z umiejętności wydłużania swojej szyi do niewiarygodnych rozmiarów. Yokai nie jest jedynie przeciwnikiem fizycznym, ale symbolizuje także najgłębsze lęki bohaterów, takie jak strach przed zapomnieniem, przeciętnością, byciem niewidzialnym i nieistotnym. Oprócz typowej rozgrywki z perspektywy pierwszej osoby, BrokenLore: Ascend wprowadzi nowe elementy oparte na wspinaczce, które wpłyną na rodzaj horrorów, z jakimi gracze będą musieli się zmierzyć.

GramTV przedstawia:

Póki co nie ujawniono daty premiery gry, ale potwierdzono, że tytuł trafi na PC oraz PlayStation 5. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun ze State of Play i sami oceńcie czy będzie się czego bać.

Źródło:https://gamingbolt.com/brokenlore-ascend-is-a-new-entry-in-the-horror-franchise-announced-for-pc-and-ps5

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

