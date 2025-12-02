Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light z kolejną prezentacją rozgrywki. IO Interactive zaprasza na transmisję

Mikołaj Ciesielski
2025/12/02 18:45
Twórcy serii Hitman nie dają graczom zapomnieć o swojej kolejnej produkcji.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun 007 First Light. Okazuje się jednak, że gracze zainteresowani wspomnianym tytułem mogą liczyć na znacznie więcej. IO Interactive zapowiedziało bowiem kolejną prezentację rozgrywki z nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów Jamesa Bonda.

007 First Light
007 First Light

IO Interactive zaprasza graczy na prezentację rozgrywki z gry 007 First Light

Zgodnie z przekazanymi informacjami poświęcona grze 007 First Light prezentacja rozpocznie się już jutro – 3 grudnia 2025 roku – o 17:00 czasu polskiego na platformie Twitch.tv. IO Interactive zapowiada, że podczas wydarzenia poznamy „wszystkie” szczegóły na temat rozgrywki. Warto dodać, że w transmisji udział wezmą Andreas Krogh i Thomas Pulluelo, czyli odpowiednio reżyser gry oraz starszy projektant poziomów.

Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera 007 First Light zaplanowana jest na 27 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją IO Interactive zapraszamy również do lektury: 007: First Light łączy szpiegowski klimat z efektowną, wartką akcją.

Źródło:https://www.psu.com/news/007-first-light-gameplay-showcase-set-for-dec-3-with-key-dev-team-members/

News
gra szpiegowska
skradanka
TPP
gra akcji
James Bond
IO Interactive
transmisja
transmisje live
zapowiedź
prezentacja
007 First Light
007
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

