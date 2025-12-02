007 First Light z kolejną prezentacją rozgrywki. IO Interactive zaprasza na transmisję

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun 007 First Light. Okazuje się jednak, że gracze zainteresowani wspomnianym tytułem mogą liczyć na znacznie więcej. IO Interactive zapowiedziało bowiem kolejną prezentację rozgrywki z nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów Jamesa Bonda.

IO Interactive zaprasza graczy na prezentację rozgrywki z gry 007 First Light

Zgodnie z przekazanymi informacjami poświęcona grze 007 First Light prezentacja rozpocznie się już jutro – 3 grudnia 2025 roku – o 17:00 czasu polskiego na platformie Twitch.tv. IO Interactive zapowiada, że podczas wydarzenia poznamy „wszystkie” szczegóły na temat rozgrywki. Warto dodać, że w transmisji udział wezmą Andreas Krogh i Thomas Pulluelo, czyli odpowiednio reżyser gry oraz starszy projektant poziomów.