Xbox Partner Preview oficjalnie zapowiedziane. Microsoft zdradził pierwsze trzy gry z 2026 roku, które zobaczymy na pokazie

Już w najbliższy czwartek, 20 listopada, odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Xbox Partner Preview, podczas którego gracze zobaczą nowe materiały z nadchodzących tytułów tworzonych przez zewnętrzne studia współpracujące z marką Xbox. W programie znajdą się premiery niepokazywanych wcześniej projektów oraz zapowiedzi dotyczące usługi Game Pass.

Xbox Partner Preview – Microsoft zapowiedział nowy pokaz gier

Podczas transmisji gracze otrzymają pierwszą okazję, aby przyjrzeć się bliżej zawartości zmierzającej do 007 First Light. Na fanów mrocznych klimatów czeka natomiast dłuższa prezentacja rozgrywki z Tides of Annihilation, czyli fantasy akcji z ambitnym rozmachem. Nie zabraknie również kolejnego spojrzenia na Reanimal, nową produkcję horrorową przygotowywaną przez twórcę odpowiedzialnego wcześniej za serię Little Nightmares.