Xbox Partner Preview oficjalnie zapowiedziane. Microsoft zdradził pierwsze trzy gry z 2026 roku, które zobaczymy na pokazie

Już w najbliższy czwartek, 20 listopada, odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Xbox Partner Preview, podczas którego gracze zobaczą nowe materiały z nadchodzących tytułów tworzonych przez zewnętrzne studia współpracujące z marką Xbox. W programie znajdą się premiery niepokazywanych wcześniej projektów oraz zapowiedzi dotyczące usługi Game Pass.
Xbox Partner Preview – Microsoft zapowiedział nowy pokaz gier
Podczas transmisji gracze otrzymają pierwszą okazję, aby przyjrzeć się bliżej zawartości zmierzającej do 007 First Light. Na fanów mrocznych klimatów czeka natomiast dłuższa prezentacja rozgrywki z Tides of Annihilation, czyli fantasy akcji z ambitnym rozmachem. Nie zabraknie również kolejnego spojrzenia na Reanimal, nową produkcję horrorową przygotowywaną przez twórcę odpowiedzialnego wcześniej za serię Little Nightmares.
Każdy z tytułów zaprezentowanych podczas pokazu będzie objęty programem Xbox Play Anywhere. Oznacza to, że po zakupie można uruchomić grę zarówno na konsolach Xbox, jak i komputerach oraz kompatybilnych urządzeniach przenośnych.
Wydarzenie poprowadzi aktorka Jennifer English, która użycza głosu głównej bohaterce Tides of Annihilation. Po zakończeniu transmisji na portalu Xbox Wire mają pojawić się dodatkowe materiały zakulisowe oraz publikacje rozszerzające informacje o wybranych grach.
Start wydarzenia zaplanowano na czwartek 20 listopada o godzinie 19.00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna w serwisach YouTube i Twitch na oficjalnych kanałach Xbox, a także na profilu TikTok marki oraz regionalnych kanałach Xbox. Wersja udostępniona na YouTube będzie emitowana w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę. Pozostałe platformy zaoferują transmisję w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach.
