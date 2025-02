Zapowiedź Saros na State of Play. Nowa gra twórców Returnala zapowiada się obiecująco

Dzisiejszy pokaz Sony przyniósł sporo materiałów dotyczących nadciągających na PlayStation gier. Nie zabrakło nowego zwiastuna Hell is Us, a także informacji o Days Gone Remastered, wraz z datą premiery. Na pokazie pojawiła się też zapowiedź nowej, obiecującej gry od twórców Returnal – Saros.

Saros oficjalnie zapowiedziane na pokazie State of Play

Saros to kolejny projekt, który dostarczy Housemarque. Gra zadebiutuje na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro w 2026 roku. Na State of Play mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun, który znajduje się na dole wiadomości.