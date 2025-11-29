Zaloguj się lub Zarejestruj

11 bit studios zapowiedziało własną prezentację gier. Mamy pierwsze szczegóły

Mikołaj Ciesielski
2025/11/29 10:00
0
0

Na 11 bit studios Digital Showcase otrzymamy „całą gamę aktualizacji, nowych zwiastunów i zakulisowych informacji”.

Nieco ponad tydzień temu otrzymaliśmy nowe informacje o Frostpunk: 1886 i dodatku do The Alters. Okazuje się jednak, że już niedługo możemy otrzymać kolejne szczegóły na temat wspomnianych tytułów. 11 bit studios zapowiedziało bowiem pierwszą w historii własną prezentację gier.

11 bit studios
11 bit studios

11 bit studios Digital Showcase zapowiedziane. Nadchodzi pierwsza w historii prezentacja gier od 11 bit studios

Zgodnie z przekazanymi informacjami 11 bit studios Digital Showcase rozpocznie się 8 grudnia 2025 roku o 19:00 czasu polskiego. Wydarzenie poprowadzą Gabriela Siemienkowicz – szefowa komunikacji w 11 bit studios – oraz Alex Jordan, który użyczył głosu głównemu bohaterowie The Alters. Co natomiast polskie studio zamierza pokazać w trakcie własnej prezentacji?

Gracze mogą spodziewać się „całej gamy aktualizacji, nowych zwiastunów i zakulisowych informacji” na temat produkcji produkowanych i wydawanych przez 11 bit studios. Już teraz ujawniono, że na 11 bit studios Digital Showcase otrzymamy zapowiedzi i materiały związane z takimi tytułami jak Frostpunk 2, The Alters, Death Howl czy Moonlighter 2: The Endless Vault. 11 bit studios zapewnia jednak, że na pokazie pojawi się również „więcej” gier.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że 11 bit studios Digital Showcase będzie można śledzić na żywo na oficjalnym kanale 11 bit studios na YouTube. Poniżej znajdziecie zapowiedź wydarzenia z udziałem wspomnianych wyżej prowadzących.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://x.com/11bitstudios/status/1994432092873105766

Tagi:

News
Moonlighter 2: The Endless Vault
Death Howl
Frostpunk 2
The Alters
polskie studia
polskie gry
pokaz
prezentacja
zapowiedź
11 bit studios Digital Showcase
11 bit studios
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112