11 bit studios zapowiedziało własną prezentację gier. Mamy pierwsze szczegóły

Nieco ponad tydzień temu otrzymaliśmy nowe informacje o Frostpunk: 1886 i dodatku do The Alters. Okazuje się jednak, że już niedługo możemy otrzymać kolejne szczegóły na temat wspomnianych tytułów. 11 bit studios zapowiedziało bowiem pierwszą w historii własną prezentację gier.

11 bit studios Digital Showcase zapowiedziane. Nadchodzi pierwsza w historii prezentacja gier od 11 bit studios

Zgodnie z przekazanymi informacjami 11 bit studios Digital Showcase rozpocznie się 8 grudnia 2025 roku o 19:00 czasu polskiego. Wydarzenie poprowadzą Gabriela Siemienkowicz – szefowa komunikacji w 11 bit studios – oraz Alex Jordan, który użyczył głosu głównemu bohaterowie The Alters. Co natomiast polskie studio zamierza pokazać w trakcie własnej prezentacji?