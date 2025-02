Days Gone Remastered wzbudza ostrą krytykę. Wersji z PS Plusa nie będzie można ulepszyć

Jedną z największych niespodzianek lutowego State of Play była zapowiedź Days Gone Remastered. Wydawało się, że seria została już pogrzebana i nie ma żadnych szans, aby Deacon St. John powrócił. Sony chce jednak reaktywować swoją markę, a pierwszym do tego krokiem jest wydanie remastera, który trafi na rynek jeszcze tej wiosny. Gracze jednak chłodno przyjęli kolejną odświeżoną wersję gry z PlayStation 4, co widać po wielu negatywnych komentarzach pod zwiastunem.

Niektórzy jednak podkreślają, że za sprawą Days Gone Remastered Sony może sprawdzić zainteresowanie graczy tą serią. W przypadku zadowalającej sprzedaży remastera, Sony może dać zielone światło dla kontynuacji.

Mam nadzieję, że jeśli zrobią to wystarczająco dobrze, zapewni nowych odbiorców i Sony może poprosić Bend o kontynuację. Zdecydowanie zasługuje na kontynuację. Myślę, że Days Gone 2 zostałoby dzisiaj bardzo dobrze przyjęte.

Ludzie muszą zrozumieć… remaster jest testem, aby sprawdzić, czy uda nam się uzyskać kontynuację. Oryginalna wersja nie była tak gorąca, więc jest to nasza druga szansa na wsparcie serii.

Days Gone Remastered – wersja z PlayStation Plus bez płatnej aktualizacji

Warto dodać, że fani nie muszą kupować Days Gone Remastered, jeżeli posiadają poprzednią wersję. Sony udostępni płatną aktualizację do wersji zremasterowanej za 10 dolarów. Jednak z tej promocji nie skorzystają posiadacze Days Gone z PlayStation Plus. Jeżeli odebraliście ten tytuł w ramach abonamentu i posiadacie go w swojej bibliotece, to aktualizacja nie będzie możliwa. W takim wypadku musicie kupić Days Gone Remastered lub zwykłą wersję, dopóki będzie dostępna, wraz z aktualizacją.

Przypomnijmy, że Days Gone Remastered zadebiutuje 25 kwietnia 2025 roku na PlayStation 5. Tego samego dnia na PC nowa zawartość pojawi się w ramach DLC Broken Road.