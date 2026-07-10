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Sony milczy mimo gniewu graczy. Fani skarżą się na kasowanie komentarzy i bany

Maciej Petryszyn
2026/07/10 18:30
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Możemy powiedzieć, że decyzja Sony o rezygnacji z pudełek i płyt, nie została najlepiej przyjęta. Ale byłoby to spore niedopowiedzenie.

Gracze są bowiem wściekli i wściekłość tę skrzętnie wyrażają. Co na to Sony?

PlayStation
PlayStation

Sony kasuje komentarze i banuje użytkowników?

O tym, że zbliża się koniec gier na płytach na PlayStation, Sony poinformowało 1 lipca. Po tym komunikacie zapanowała 6-dniowa cisza, w której trakcie nie brakowało reakcji. Niezadowolenie wyrażali zarówno gracze, jak i różne zainteresowane sprawą podmioty. Pojawiła się nawet petycja, która w nieco ponad tydzień zgromadziła około ćwierć miliona podpisów. Sami Japończycy zaś po trwającym niecały tydzień milczeniu przemówili tak, jakby zupełnie nic się nie wydarzyło. Zamiast tego skupili się oni na promocji bezprzewodowego kontrolera FlexStrike Wireless Fight Stick.

Fani jednak nie zapomnieli. Zamiast tego dobitnie dali do zrozumienia o tym, co sądzą na temat sprawy przy okazji jednej z ostatnich transmisji przeprowadzonych na kanale PlayStation France na Twitchu. Tamtejszy czat został zdominowany przez pytania o przyszłość wersji fizycznych, co spotkało się z zaskakującą reakcją moderacji. Otóż tego typu komentarze miały być zwyczajnie… kasowane. Jakby tego było mało, pojawiły się doniesienia, że niektórzy zadający rzeczone pytania użytkownicy byli nawet banowani. Jeden z użytkowników na platformie X zapewniał, że napisał jedynie Nie ma płyt, nie kupuję oraz Podpiszcie petycję, co zakończyło się 10-minutowym banem.

GramTV przedstawia:

Samo Sony jest tak czy inaczej niewzruszone. Warto np. wspomnieć, że jedna z fabryk w Austrii, która dotychczas produkowała płyty, zaczęła już proces przebranżawiania. Jakby tego było mało, wrzawa nie zrobiła też wrażenia na inwestorach producenta PlayStation, bo akcje firmy zaliczyły wzrost cen.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20673-playstation-france-is-allegedly-censoring-twitch-users-who-discuss-the-disappearance-of-physical-games

Tagi:

News
Sony
PlayStation
kontrowersje
wersja pudełkowa
Twitch
społeczność
wydanie fizyczne
wersja fizyczna gry
komentarze
wydanie pudełkowe
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:53
Veruson napisał:

Teraz jest burza, ale temat za jakiś czas przycichnie i gracze zaakceptują brak wydań fizycznych. Tak było na PC i tak samo będzie z konsolami.

Owszem, gracze mają pamięć złotej rybki.

Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 18:35

Teraz jest burza, ale temat za jakiś czas przycichnie i gracze zaakceptują brak wydań fizycznych. Tak było na PC i tak samo będzie z konsolami.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112