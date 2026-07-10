Sony milczy mimo gniewu graczy. Fani skarżą się na kasowanie komentarzy i bany

Fani jednak nie zapomnieli. Zamiast tego dobitnie dali do zrozumienia o tym, co sądzą na temat sprawy przy okazji jednej z ostatnich transmisji przeprowadzonych na kanale PlayStation France na Twitchu. Tamtejszy czat został zdominowany przez pytania o przyszłość wersji fizycznych, co spotkało się z zaskakującą reakcją moderacji. Otóż tego typu komentarze miały być zwyczajnie… kasowane. Jakby tego było mało, pojawiły się doniesienia, że niektórzy zadający rzeczone pytania użytkownicy byli nawet banowani. Jeden z użytkowników na platformie X zapewniał, że napisał jedynie Nie ma płyt, nie kupuję oraz Podpiszcie petycję, co zakończyło się 10-minutowym banem.