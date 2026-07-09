Prawie ćwierć miliona osób przeciwko Sony. Gracze nie chcą końca płyt

Gdy Sony ogłosiło, iż odchodzi od wydawania gier na płytach, społeczność zaprotestowała. Trudno bowiem powiedzieć, by ten ruch przypadł komukolwiek do gustu.

Powstawała nawet petycja. Od jej uruchomienia minął już tydzień, jak więc wychodzi zbieranie głosów protestu?

Grafika wygenerowana przez AI

Prawie ćwierć miliona podpisów pod petycją uderzającą w Sony

Już od początku wydawało się, że petycja może cieszyć się sporym zainteresowaniem i tak właśnie się stało. W zaledwie 2 doby od startu zbierania podpisów swoje sygnatury złożyło ponad 40 tysięcy osób. Z kolei 4 dni wystarczyły, by osiągnąć poziom 100 tysięcy. Ale to nie wszystko! Teraz w momencie pisania tych słów dobito do niemal ćwierć miliona podpisów. To ogromny skok, bo przecież jeszcze 6 lipca organizator akcji, Jade Pearce z PNP Games, świętował przekroczenie granicy 130 tysięcy. A na tym prawdopodobnie nie koniec, bo akcja dorobiła się 10,5 tysiąca komentarzy oraz 51 wspominek w mediach.