Twórcy krytykują wykorzystanie AI w nowej grze na Steam. „Jestem bez pracy i nadal tworzę wszystko ręcznie”

Debata na temat generatywnej sztucznej inteligencji w produkcji gier ponownie nabrała rozpędu. Tym razem powodem stało się oświadczenie autora nowego RPG Bahast, które spotkało się z ostrą krytyką ze strony innych deweloperów.

Na karcie gry Bahast na Steam znalazła się informacja, że produkcja wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję w wielu elementach. Twórca tłumaczy, że jako samodzielny deweloper nie był w stanie stworzyć gry w rozsądnym czasie bez wsparcia AI. Dodał również, że ograniczy wykorzystanie tej technologii, jeśli projekt osiągnie odpowiednią stabilność finansową dzięki wsparciu graczy. Bahast – deweloperzy nie kupują takiego tłumaczenia Takie stanowisko wywołało falę krytyki wśród twórców niezależnych gier. Wielu z nich sądzi, że brak budżetu nie jest wystarczającym argumentem do korzystania z generatywnej AI.

W tej grze sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wielu miejscach. Jako samodzielny twórca nie byłbym w stanie wydać tej gry w rozsądnym terminie ani reagować na opinie graczy bez wykorzystania sztucznej inteligencji jako narzędzia. Z przyjemnością ograniczę wykorzystanie sztucznej inteligencji, jeśli dzięki waszemu wsparciu gra osiągnie wystarczającą stabilność finansową! Z góry dziękuję, jeśli kiedykolwiek nadarzy się taka okazja. Aura Triolo, deweloperka i animatorka, ironicznie skomentowała wpis – prośba o wsparcie finansowe w zamian za „mniejsze wykorzystanie AI” to nowy poziom desperacji.

GramTV przedstawia:

David Lindsey Pittman ze studia Minor Key Games zwrócił uwagę, że wielu twórców indie od lat samodzielnie przygotowuje grafikę i inne zasoby bez korzystania z narzędzi AI. Jeszcze ostrzej wypowiedział się Alexandre Stroukoff ze studia Alblune, sugerując, że problemem jest zbyt ambitny zakres projektu, a nie brak technologii. Jednym z najczęściej cytowanych komentarzy był wpis samotnego dewelopera Mtgames, który napisał: „Jestem dosłownie bezrobotny i nadal tworzę wszystkie zasoby ręcznie. Dlaczego? Bo to sprawia frajdę.” Część przedstawicieli branży uważa, że AI stanie się niezbędnym narzędziem w przyszłości, jednak wielu niezależnych twórców pozostaje sceptycznych i dalej wierzy wartość ręcznie przygotowywanych materiałów.