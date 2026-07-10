Zwolnienia w id Software poruszyły Johna Romero. "Wiem, jak niszczycielskie to uczucie”

Romero ma też nadzieję dziedzictwo id mimo wszystko uda się zachować:

Tak bardzo współczuję wszystkim pracownikom id Software, których dotknęły te zwolnienia.

Wiem, jak to jest odchodzić z id, podczas gdy samo id idzie dalej. To dziwne i bolesne uczucie – odsunąć się od miejsca, które mieści w sobie tak wiele twojej pracy, przyjaźni i historii.

Ludzie w id wykonali świetną robotę, rozwijając to dziedzictwo. DOOM, Quake i Wolfenstein to nie są łatwe marki do udźwignięcia, szczególnie w dzisiejszej branży. Ostatnie kilka gier pokazało prawdziwą troskę, umiejętności i szacunek dla tego, co te światy znaczą dla ludzi.

Uwaga na temat cyfrowej archiwizacji: historia id ma kluczowe znaczenie dla historii gier. Zachowałem kompletną, wczesną historię id od naszych początków w Softdisk aż do 6 sierpnia 1996 roku, włączając w to materiały i zasoby, których – o ile mi wiadomo – samo id już nie posiada. Mam nadzieję, że ktoś robi to samo dla obecnego dziedzictwa firmy (pracy, kodu, zasobów, historii oraz stojących za nimi ludzi).

Myślę dziś o wszystkich w id, a także o wszystkich innych osobach dotkniętych wczorajszymi zwolnieniami. Romero Games było w tym samym miejscu rok temu. Wiem, jak niszczycielskie to uczucie, i całym sercem jestem z Wami wszystkimi.