Zwolnienia w id Software poruszyły Johna Romero. "Wiem, jak niszczycielskie to uczucie”

Kilka dni temu XBOX nie tylko pozbył się kilku studiów. Zdecydował się również na zwolnienia w innych.
Jedną z ekip dotkniętych tym procesem okazało się id Software. Co nie pozostało bez reakcji.
Romero komentuje zwolnienia w id
Tzw. reset, do którego doszło w szeregach XBOX-a, miał o około połowę uszczuplić dotychczasowe kadry id. Ma to oznaczać konieczność rozstania ze 136 pracownikami – 96 pracującymi stacjonarnie oraz 40 działającymi zdalnie. Nie dziwi więc, że w anonimowych wypowiedziach osób w ten czy inny sposób dotkniętych problemami studia przeważa uczucie rozgoryczenia. Swoim komentarzem na temat zaistniałej sytuacji podzielił się jeden z legendarnych współzałożycieli id – John Romero. Doświadczony amerykański deweloper wyraził współczucie względem zwolnionych, którzy jego zdaniem wykonali świetną robotę.
Romero ma też nadzieję dziedzictwo id mimo wszystko uda się zachować:
Tak bardzo współczuję wszystkim pracownikom id Software, których dotknęły te zwolnienia.
Wiem, jak to jest odchodzić z id, podczas gdy samo id idzie dalej. To dziwne i bolesne uczucie – odsunąć się od miejsca, które mieści w sobie tak wiele twojej pracy, przyjaźni i historii.
Ludzie w id wykonali świetną robotę, rozwijając to dziedzictwo. DOOM, Quake i Wolfenstein to nie są łatwe marki do udźwignięcia, szczególnie w dzisiejszej branży. Ostatnie kilka gier pokazało prawdziwą troskę, umiejętności i szacunek dla tego, co te światy znaczą dla ludzi.
Uwaga na temat cyfrowej archiwizacji: historia id ma kluczowe znaczenie dla historii gier. Zachowałem kompletną, wczesną historię id od naszych początków w Softdisk aż do 6 sierpnia 1996 roku, włączając w to materiały i zasoby, których – o ile mi wiadomo – samo id już nie posiada. Mam nadzieję, że ktoś robi to samo dla obecnego dziedzictwa firmy (pracy, kodu, zasobów, historii oraz stojących za nimi ludzi).
Myślę dziś o wszystkich w id, a także o wszystkich innych osobach dotkniętych wczorajszymi zwolnieniami. Romero Games było w tym samym miejscu rok temu. Wiem, jak niszczycielskie to uczucie, i całym sercem jestem z Wami wszystkimi.
GramTV przedstawia:
Ostatnią stworzoną przez id produkcją jest Doom: The Dark Ages z maja 2025 roku. Gra doczekała się zresztą dodatku o nazwie Revelations, który miał swoją premierę w tym samym okresie, w którym doszło do wspomnianych zwolnień.
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