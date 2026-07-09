Pozew za 200 mln dolarów dobiegł końca. Były szef Marathonu zawarł ugodę z Bungie

Jak często w takich sytuacjach bywa, obyło się bez orzekania o winie. Zamiast tego strony sporu zawarły ugodę.

Sony i Bungie dogadały się z Christopherem Barrettem

Christopher Barrett z Bungie związany był przez ponad 24 lata. Zaczynał jako dyrektor artystyczny, ale z czasem dotarł na stanowisko szefa projektów. W tej roli działał zarówno przy Destiny 2, jak i Marathonie, chociaż ten ostatni wydany został już po jego odejściu. Odejściu wymuszonym, bo w 2024 roku Barretta odsunięto, zarzucając mu niewłaściwe zachowaniem względem współpracowniczek. On sam utrzymywał, że zwolniono go bezprawnie w ramach czegoś, co sam nazwał spiskiem. Wszystko po to, by uniknąć wypłaty odszkodowania. W efekcie Amerykanin pozwał Sony oraz Bungie, domagając się 200 milionów dolarów zadośćuczynienia.