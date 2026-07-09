Sony podpadło graczom, ale nie inwestorom. CEO sprzedał akcje za 4,7 mln dolarów

Od kilku dni producent PlayStation jest mocno na cenzurowanym. Ale czy kogokolwiek to dziwi?
Giełda nieczuła na porzucenie gier na płytach przez Sony
Teraz jednak zgłoszenie, które otrzymała Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, wskazuje na ciekawą kwestię. Okazuje się bowiem, że zaledwie dwa dni po wspomnianym komunikacie Hiroki Totoki, dyrektor generalny Sony, pozbył się 225 tysięcy akcji swojej firmy, a więc 56% dotychczasowego stanu posiadania. Z uwagi na cenę 21,02 dolara za akcję zarobił on w ten sposób około 4,7 miliona dolarów. Jednocześnie CEO Sony nadal może pochwalić się 173 250 akcjami japońskiego giganta. Na podobny ruch zdecydował się Toshimoto Mitomo, dyrektor ds. strategii. Ten sprzedał 18% swojego pakietu, a więc 25 tysięcy akcji, inkasując tak 525,5 tysiąca dolarów.