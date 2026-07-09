Sony podpadło graczom, ale nie inwestorom. CEO sprzedał akcje za 4,7 mln dolarów

Wydawać by się mogło, że z pewnością Totoki, jak i Mitomo na tych transakcjach stracili. Wszak logicznym powinno być, że po ogłoszeniu budzącym tak powszechny sprzeciw i rozgoryczenie graczy, sytuacja giełdowa Sony pogorszy się, prawda? Tymczasem okazuje się, że nic bardziej mylnego. W ciągu 8 dni od zapowiedzi zaprzestania wydawnictw na płytach, ceny akcji Sony powędrowały w górę o 6%, dobijając z 20,06 dolara za akcję przed komunikatem do wspomnianych już 21,02 dolara. Nie było to zresztą ostatnie słowo, bo w szczytowym momencie, ale nadal już po ogłoszeniu, za jedną akcję Japończyków trzeba było zapłacić nawet 21,66 dolarów.

Mimo to kontrowersji wokół producentów PlayStation nie brakuje. Szczególnie że ci swoją niepopularną decyzję argumentowali tym, iż konsumentów i szeroko pojęta branża rozrywkowa nadal odchodzą od fizycznych płyt na rzecz rozwiązań cyfrowych. To o tyle ciekawe, że gracze znaleźli dane wskazujące na coś zupełnie innego. Tak czy inaczej, decyzja już zapadła i jedna z fabryk Japończyków rozpoczęła już proces przebranżawiania. My natomiast powinniśmy nastawiać się na to, że nawet jeżeli jakaś gra na PS zostanie wydana w pudełku, to wewnątrz znajdziemy co najwyżej kartkę z kodem.