PlayStation ma wielki problem. Gracze deklarują rezygnację z konsoli na rzecz PC

Czy wpłynie to na sprzedaż PlayStation 6?

Najnowsza ankieta przeprowadzona wśród czytelników serwisu Push Square nie przynosi Sony dobrych wiadomości. Aż 45 procent uczestników badania zadeklarowało, że poważnie rozważa rezygnację z PlayStation i przeniesienie się na PC. Duży wpływ na nastroje graczy ma zapowiedziane zakończenie produkcji fizycznych wydań nowych gier. PlayStation – po rezygnacji z płyt przez Sony gracze deklarują przejście na PC W ankiecie wzięło udział ponad 6500 czytelników, reprezentujących najbardziej zaangażowaną część społeczności PlayStation. Tylko 23 procent respondentów stwierdziło, że mimo ostatnich decyzji Sony zamierza pozostać przy konsolach japońskiego producenta. Kolejne 7 procent przyznało, że myślało o zmianie platformy, ale prawdopodobnie nie zdecyduje się na taki krok.

Część graczy nie czekała jednak na kolejną generację sprzętu. 15 procent uczestników badania poinformowało, że już przeniosło się na PC, natomiast 10 procent korzysta obecnie zarówno z komputerów, jak i konsol PlayStation. Foto: Push Square Najczęściej wskazywanym powodem potencjalnego odejścia od PlayStation była decyzja dotycząca wydań pudełkowych. Sony oficjalnie zapowiedziało, że w styczniu 2028 roku zakończy produkcję płyt z nowymi grami przeznaczonymi na konsole tej marki. Zmiana nie obejmie tytułów wydanych wcześniej ani produkcji, których wersje fizyczne zostaną zaplanowane przed tym terminem. Aż 41 procent ankietowanych wskazało właśnie rezygnację z fizycznej dystrybucji jako główny argument przemawiający za opuszczeniem ekosystemu Sony. Na pierwszy rzut oka wybór PC może wydawać się zaskakujący, ponieważ również na komputerach zdecydowana większość sprzedaży odbywa się cyfrowo. Gracze zwracają jednak uwagę, że skoro i tak mają zostać zmuszeni do kupowania wersji cyfrowych, mogą wybrać platformę, która oferuje różne sklepy z cyfrową dystrybucją, niż zamykać się w jednym ekosystemie. Foto: Push Square

GramTV przedstawia:

Respondenci zostali również zapytani o reakcję na ewentualną cenę PlayStation 6 wynoszącą 1000 dolarów. Taka kwota nie została potwierdzona przez Sony i pozostaje przedmiotem nieoficjalnych prognoz, związanych między innymi ze wzrostem kosztów podzespołów oraz pamięci. W przypadku tak wysokiej ceny 29 procent uczestników ankiety wolałoby zbudować lub kupić komputer do gier. Dokładnie taki sam odsetek zadeklarował, że pozostałby przy obecnie posiadanych konsolach, takich jak PlayStation 5. Jedynie 14 procent respondentów kupiłoby PS6 w dniu premiery. Kolejne 15 procent zaczekałoby na obniżkę ceny, chociaż rosnące koszty produkcji sprzętu mogą sprawić, że znaczące przeceny nowych konsol będą pojawiały się coraz rzadziej. Foto: Push Square Wyniki badania nie muszą odzwierciedlać nastawienia całego rynku. Czytelnicy Push Square należą przede wszystkim do najbardziej aktywnych fanów PlayStation, podczas gdy dla Sony kluczowe znaczenie ma również znacznie szersza, mniej zaangażowana grupa odbiorców. Ankieta pokazuje jednak, że zaufanie części wieloletnich użytkowników zostało wyraźnie nadszarpnięte ostatnimi działaniami Sony.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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