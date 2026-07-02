Potężna krytyka graczy niczego nie zmieni. Fabryka płyt Sony już zmienia profil działalności

Od wczoraj Sony jest prawdopodobnie jedną z bardziej nielubianych wśród graczy firm. Wszystko przez decyzję, która prawdopodobnie wpłynie na przyszłość całej gamingowej branży.

Chodzi oczywiście o rezygnację z wydań fizycznych. Co nie spotkało się ze specjalnie ciepłym przyjęciem wśród społeczności.

Fabryka Sony odchodzi od płyt na rzecz optycznych mikrosoczewek

Zamiast tego na japońskiego giganta spadła potężna fala krytyki ze strony zarówno graczy, jak i różnych zainteresowanych podmiotów. Jeżeli jednak był ktoś, kto liczył, że po takim wylewie frustracji ktoś w Sony zastanowi się jeszcze nad zmianą obranego kursu, to cóż… Nic z tego. Jak bowiem podają austriackie źródła, zakład produkcyjny Sony w Thalgau już od dłuższego czasu przygotowywał się do restrukturyzacji. Na ten moment z tamtejszych linii produkcyjnych zjeżdża około 600 tysięcy płyt, z czego zamówienia bezpośrednio od Sony stanowią mniej więcej 50 procent tej liczby. Niemniej stan ten nie utrzyma się zbyt długo.