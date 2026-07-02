Potężna krytyka graczy niczego nie zmieni. Fabryka płyt Sony już zmienia profil działalności

Fabryka Sony odchodzi od płyt na rzecz optycznych mikrosoczewek
Zamiast tego na japońskiego giganta spadła potężna fala krytyki ze strony zarówno graczy, jak i różnych zainteresowanych podmiotów. Jeżeli jednak był ktoś, kto liczył, że po takim wylewie frustracji ktoś w Sony zastanowi się jeszcze nad zmianą obranego kursu, to cóż… Nic z tego. Jak bowiem podają austriackie źródła, zakład produkcyjny Sony w Thalgau już od dłuższego czasu przygotowywał się do restrukturyzacji. Na ten moment z tamtejszych linii produkcyjnych zjeżdża około 600 tysięcy płyt, z czego zamówienia bezpośrednio od Sony stanowią mniej więcej 50 procent tej liczby. Niemniej stan ten nie utrzyma się zbyt długo.
Przyznał to szef koncernu Sony DADC, Dietmar Tanzer:
PlayStation to obecnie około 50 procent naszego wolumenu, z czego około 20 procent to nowe zamówienia. Mówimy o około dziesięciu procentach wolumenu w 2028 roku.
GramTV przedstawia:
Co jednak ciekawe, pomimo tak drastycznych zmian w gruncie rzeczy krótkim okresie dotychczasowa liczebność personelu fabryki w Thalgau ma pozostać taka sama. W jaki sposób? Otóż pełna, licząca 300 osób kadra ma zostać przekwalifikowana. Jak podaje kierownictwo, w tamtejszym zakładzie zainwestowano już około 30 milionów euro w nową technologię do produkcji optycznych mikrosoczewek. To właśnie one mają stać się nowym obszarem działalności.
Micro Optics to miniaturyzacja systemów i elementów optycznych, która służy do skupiania i kierowania światła na najmniejszej przestrzeni. Jednym z zastosowań może być na przykład kierunkowskaz samochodowy, który jest projektowany na asfalt – stwierdził Markus Streibl, kierownik ds. Micro Optics w Sony DADC.
Chociaż decyzja została dopiero co ogłoszona, to już teraz niektórzy z pracowników działający w obszarze produkcji płyt zostali przydzieleni do programu testowego. W przyszłości będzie zaś mowa o przekwalifikowaniach na dużą skalę. Wygląda więc na to, że nie ma już odwrotu, a klamka bezpowrotnie zapadła.