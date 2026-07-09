Twórcy MindsEye zapowiadają protest. Powodem kosztowne wydarzenie dla fanów

Pamiętacie MindsEye? Wielu pewnie wolałoby zapomnieć z uwagi na jakość tej produkcji, a raczej jej brak.
Mimo to szefostwo studia Build a Rocket Boy nie poddaje się. Chociaż teraz musi mierzyć się nie z niezadowoleniem graczy, a własnych pracowników.
Twórcy MindsEye protestują przeciwko wydarzeniu dla graczy
Powód jest natomiast na pozór skrajnie absurdalny – ale tylko na pozór. Najpierw warto jednak nakreślić tło i nietypowy lub wręcz szalony pomysł, na jaki wpadli włodarze Build a Rocket Boy. Otóż postanowili oni zorganizować w najbliższy weekend wydarzenie specjalnie dla fanów gry. Wydarzenie szczególne, bo jego uczestnicy mieliby wziąć udział w imprezie w formule “wszystkie koszty opłacone”. W praktyce oznaczałoby to, że gracze zostaliby przetransportowani prywatnymi samolotami do docelowego miejsca, w którym otrzymaliby szansę, by zagrać w zaktualizowaną wersję MindsEye, wzbogaconą o nowe funkcje.
Już sama koncepcja i związane z nią koszty wydają się abstrakcyjne. Tym bardziej, że już nieco ponad rok temu Build a Rocket Boy zaczęło redukować etaty, zwalniając ponad 100 pracowników. Potem doszło jeszcze do dwóch fal zwolnień, a w ostatniej z nich z pracą pożegnało się 170 ludzi. Nic zatem dziwnego, że ci, którzy zostali, wyrażają skrajne niezadowolenie, że studio nie miało pieniędzy na utrzymanie większej liczby zatrudnionych, ma je natomiast na organizację tego typu wydarzenia. I to w momencie, gdy samo MindsEye na takim Steamie peak wynoszący więcej niż 80-kilku graczy osiągnęło po raz ostatni w okolicach swojej premiery latem 2025 roku.
GramTV przedstawia:
Tak więc osoby zatrudnione w Build a Rocket Boy zapowiedziały pikietę pod biurem studia w Edynburgu, do której dojdzie 11 lipca. Do twórców dołączą też związkowcy z Independent Workers' Union of Great Britain oraz przedstawiciele innych związków zawodowych. Nie jest to pierwszy raz, gdy kadry uderzają w kierownictwo firmy. Zaledwie w kwietniu zarzucali oni wszak BARB, iż byli szpiegowani za pomocą oprogramowania, o którego instalacji nie mieli pojęcia.