Twórcy MindsEye zapowiadają protest. Powodem kosztowne wydarzenie dla fanów

Pamiętacie MindsEye? Wielu pewnie wolałoby zapomnieć z uwagi na jakość tej produkcji, a raczej jej brak.

Mimo to szefostwo studia Build a Rocket Boy nie poddaje się. Chociaż teraz musi mierzyć się nie z niezadowoleniem graczy, a własnych pracowników.

Twórcy MindsEye protestują przeciwko wydarzeniu dla graczy

Powód jest natomiast na pozór skrajnie absurdalny – ale tylko na pozór. Najpierw warto jednak nakreślić tło i nietypowy lub wręcz szalony pomysł, na jaki wpadli włodarze Build a Rocket Boy. Otóż postanowili oni zorganizować w najbliższy weekend wydarzenie specjalnie dla fanów gry. Wydarzenie szczególne, bo jego uczestnicy mieliby wziąć udział w imprezie w formule “wszystkie koszty opłacone”. W praktyce oznaczałoby to, że gracze zostaliby przetransportowani prywatnymi samolotami do docelowego miejsca, w którym otrzymaliby szansę, by zagrać w zaktualizowaną wersję MindsEye, wzbogaconą o nowe funkcje.