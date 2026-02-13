Remake Assassin’s Creed 4? Ubisoft potwierdza, że nie w najbliższym czasie

Piracka odsłona serii o asasynach jest po dziś dzień ciepło wspominana przez fanów serii. Aż prosi się zatem o to, by ją odświeżyć.
Remake Assassin’s Creed 4: Black Flag to kolejny przykład gry, której nikt nie ogłosił. I na którą czekają wszyscy.
Projekt, który według plotek ma nazywać się Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, pojawia się w medialnych doniesieniach co jakiś czas. A to sam Ubisoft zdaje się puszczać oko do graczy. To innym razem w sieci pojawia się zdjęcie figurki z rzekomo planowanej linii gadżetów. Generalnie cały czas coś zdaje się dziać. Jest tylko jeden problem.
Nie ma samej gry. Ba, nie ma nawet żadnej zapowiedzi. Teraz zresztą sam Ubisoft poniekąd oficjalnie potwierdził, że w najbliższym czasie nie mamy co spodziewać się, że remake Assassin’s Creed 4: Black Flag nagle wyskoczy na nasze dyski niczym królik z kapelusza. Na pewno nie wydarzy się do 31 marca, gdy kończy się kwartał.
Świadczy tym zdanie, które znalazło się w opublikowanym przez firmę raporcie za 3. kwartał roku fiskalnego 2025/26:
Harmonogram na 4. kwartał obejmuje grę Rainbow Six Mobile, której premiera zaplanowana jest na 23 lutego, oraz The Division Resurgence, którego data premiery zostanie przez nas ogłoszona w późniejszym terminie.
W świetle ostatnich plotek taki stan rzeczy nie jest żadnym zaskoczeniem. Wszak już jakiś czas temu plotkowano, że Assassin’s Creed: Black Flag Resynced mogło być jedną z ofiar ostatnich cięć i restrukturyzacji, które mają miejsce w Ubisofcie. Chociaż nikt tego oficjalnie nie potwierdził, premiera remake’u miała zostać przesunięta z 2026 na 2027 rok.
Wobec tego fanom serii pozostaje czekać na m.in. Assassin's Creed: Hexe, które ma być “najmroczniejszą odsłoną cyklu w historii”. Ponadto powstaje również aktorska adaptacja tytułu, za którą odpowiedzialny jest Netflix. Ta nie będzie jedynie dodatkiem i stanowić ma element rozbudowy całego tworzonego od wielu lat uniwersum.