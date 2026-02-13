Remake Assassin’s Creed 4? Ubisoft potwierdza, że nie w najbliższym czasie

Remake Assassin’s Creed 4: Black Flag to kolejny przykład gry, której nikt nie ogłosił. I na którą czekają wszyscy.

Piracka odsłona serii o asasynach jest po dziś dzień ciepło wspominana przez fanów serii . Aż prosi się zatem o to, by ją odświeżyć.

Remake Assassin’s Creed 4: Black Flag? Na razie na pewno nie

Projekt, który według plotek ma nazywać się Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, pojawia się w medialnych doniesieniach co jakiś czas. A to sam Ubisoft zdaje się puszczać oko do graczy. To innym razem w sieci pojawia się zdjęcie figurki z rzekomo planowanej linii gadżetów. Generalnie cały czas coś zdaje się dziać. Jest tylko jeden problem.

Nie ma samej gry. Ba, nie ma nawet żadnej zapowiedzi. Teraz zresztą sam Ubisoft poniekąd oficjalnie potwierdził, że w najbliższym czasie nie mamy co spodziewać się, że remake Assassin’s Creed 4: Black Flag nagle wyskoczy na nasze dyski niczym królik z kapelusza. Na pewno nie wydarzy się do 31 marca, gdy kończy się kwartał.

Świadczy tym zdanie, które znalazło się w opublikowanym przez firmę raporcie za 3. kwartał roku fiskalnego 2025/26: