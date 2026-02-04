Wiedźmin Remake opóźniony. Na premierę gry jeszcze trochę poczekamy

Najważniejsze, że projekt nadal znajduje się w produkcji.

Według najnowszych doniesień fani Wiedźmina muszą uzbroić się w cierpliwość. Remake pierwszej odsłony serii, zapowiedziany jeszcze w 2022 roku, ma pojawić się znacznie później, niż wielu graczy by tego oczekiwało. Tym samym debiutu Wiedźmina Remake możemy spodziewać się dopiero po premierze Wiedźmina 4. Wiedźmin Remake – premiera dopiero w 2028 roku? Według informacji podanych przez Noble Securities, odświeżona wersja pierwszych przygód Geralta może zadebiutować dopiero w 2028 roku. Opóźnienie ma wynikać z obecnego zaangażowania studia Fool’s Theory, które wspiera prace nad Wiedźminem 4. Zespół ma zajmować się również innymi projektami w uniwersum, w tym wciąż nieogłoszonym nowym dodatkiem do Wiedźmina 3, co naturalnie przeciąga prace nad remake’iem.

Według Noble Securities premiera remake'u Wiedźmina została opóźniona o rok, do 2028 roku. Studio Fool's Theory, które pracuje nad remake'iem, zostało przydzielone do pomocy przy Wiedźminie 4. To znacznie spowolniło postęp prac, a premiera remake'u planowana jest na 2028 rok. Wczytywanie ramki mediów. Część graczy liczyła, że Wiedźmin Remake będzie pomostem między trzecią a czwartą częścią serii i pozwoli nowym odbiorcom poznać początki historii Geralta w nowoczesnej oprawie. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że to Wiedźmin 4 trafi na rynek jako pierwszy, potencjalnie już pod koniec 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Z drugiej strony taka kolejność może mieć swoje plusy. Jeśli priorytetem jest nowa, pełnoprawna odsłona cyklu, wsparcie dodatkowego studia sugeruje, że CD Projekt Red stawia na maksymalne skupienie zasobów właśnie na grze o Ciri. Remake zyska natomiast szansę na gruntowne poprawki mechanik, które dziś uznawane są za najmniej przystępny element pierwszej części. Oryginalny Wiedźmin do dziś ceniony jest za fabułę i klimat, ale jednocześnie często krytykowany za toporne rozwiązania gameplayowe. Odświeżona wersja mogłaby pozwolić tej historii odpowiednio wybrzmieć, bez technicznych ograniczeń sprzed lat. Warto również przypomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się, że jeden z twórców muzyki do Wiedźmina 3 dołączył do czwartej odsłony serii. To on odpowiadał za Wilcza Zamieć w wykonaniu Priscilli w Novigradzie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.