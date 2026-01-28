Rzekoma figurka z remake’u Assassin's Creed IV: Black Flag została zauważona w sieci

Remake gry Assassin’s Creed IV: Black Flag od dłuższego czasu pozostaje jednym z najczęściej komentowanych projektów Ubisoftu. Liczne doniesienia i przecieki sugerowały, że odświeżona wersja pirackiej odsłony serii miała trafić na rynek w 2026 roku. Niedawna restrukturyzacja w strukturach firmy miała jednak wpłynąć na harmonogram prac, co mogło skutkować przesunięciem premiery nawet o kolejnych dwanaście miesięcy. Mimo to w sieci pojawił się element, który ponownie rozbudził zainteresowanie fanów tytułu.

W sieci pojawiła się domniemana figurka z remake’u Black Flag

W serwisach społecznościowych zwrócono uwagę na figurkę przedstawiającą Edwarda Kenwaya, która niespodziewanie pojawiła się w ofercie platformy Vinted. Informację nagłośnił użytkownik znany jako xj0nathan, wskazując, że przedmiot ma rzekomo pochodzić z planowanej linii gadżetów powiązanych z remakiem. Według opisu figurka miała być przeznaczona do sprzedaży jeszcze w tym roku, co natychmiast wywołało spekulacje dotyczące zaawansowania całego projektu.