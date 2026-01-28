Zaloguj się lub Zarejestruj

Rzekoma figurka z remake’u Assassin's Creed IV: Black Flag została zauważona w sieci

Patrycja Pietrowska
2026/01/28 07:30
Gadżet powiązany z remakiem Black Flag trafił do sieci.

Remake gry Assassin’s Creed IV: Black Flag od dłuższego czasu pozostaje jednym z najczęściej komentowanych projektów Ubisoftu. Liczne doniesienia i przecieki sugerowały, że odświeżona wersja pirackiej odsłony serii miała trafić na rynek w 2026 roku. Niedawna restrukturyzacja w strukturach firmy miała jednak wpłynąć na harmonogram prac, co mogło skutkować przesunięciem premiery nawet o kolejnych dwanaście miesięcy. Mimo to w sieci pojawił się element, który ponownie rozbudził zainteresowanie fanów tytułu.

Assassin’s Creed IV: Black Flag
Assassin’s Creed IV: Black Flag

W sieci pojawiła się domniemana figurka z remake’u Black Flag

W serwisach społecznościowych zwrócono uwagę na figurkę przedstawiającą Edwarda Kenwaya, która niespodziewanie pojawiła się w ofercie platformy Vinted. Informację nagłośnił użytkownik znany jako xj0nathan, wskazując, że przedmiot ma rzekomo pochodzić z planowanej linii gadżetów powiązanych z remakiem. Według opisu figurka miała być przeznaczona do sprzedaży jeszcze w tym roku, co natychmiast wywołało spekulacje dotyczące zaawansowania całego projektu.

Wcześniejsze pogłoski sugerowały, że nowa wersja Black Flag mogła zadebiutować już wczesną wiosną, co tłumaczyłoby rozpoczęcie produkcji materiałów promocyjnych z wyprzedzeniem. Choć obecnie brak jakiegokolwiek oficjalnego potwierdzenia ze strony wydawcy, nie można wykluczyć, że proces wytwarzania gadżetów ruszył jeszcze przed decyzją o opóźnieniu gry. Jednocześnie warto pamiętać, że wszelkie informacje na ten temat należy traktować z dystansem.

Dodatkowego kontekstu dostarcza zeszłoroczna wypowiedź przedstawicieli Pure Arts, którzy podczas transmisji na żywo zasugerowali, że z postacią Edwarda Kenwaya planowane są pewne nowości, a ich nadchodząca figurka w skali 1/8 ma to odzwierciedlać. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony francuskiego wydawcy.

Źródło:https://insider-gaming.com/alleged-black-flag-remake-figurine-surfaces-online/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

