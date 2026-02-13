Ubisoft z wynikami powyżej oczekiwań. Firma podsumowuje mocny kwartał

Ubisoft opublikował raport finansowy za trzeci kwartał roku obrotowego 2025-2026, prezentując dane lepsze od wcześniejszych prognoz. Firma poinformowała, że osiągnięte wyniki przekroczyły wewnętrzne założenia, a dynamika wzrostu objęła najważniejsze marki w portfolio. Łączna wartość rezerwacji netto wyniosła 1,1 mld euro, co oznacza wzrost o 18% w ujęciu rok do roku.

Assassin’s Creed napędza rekordowy kwartał Ubisoftu

Największy wkład w poprawę rezultatów miały serie Assassin’s Creed, The Division, Anno oraz Avatar: Frontiers of Pandora. Wszystkie te marki odnotowały wzrost rezerwacji netto w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Szczególnie istotną rolę odegrało Assassin’s Creed, które według spółki było jednym z głównych czynników odpowiadających za wyniki przekraczające oczekiwania.