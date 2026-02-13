Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft z wynikami powyżej oczekiwań. Firma podsumowuje mocny kwartał

Patrycja Pietrowska
2026/02/13 07:30
Ubisoft z solidnym wzrostem rok do roku.

Ubisoft opublikował raport finansowy za trzeci kwartał roku obrotowego 2025-2026, prezentując dane lepsze od wcześniejszych prognoz. Firma poinformowała, że osiągnięte wyniki przekroczyły wewnętrzne założenia, a dynamika wzrostu objęła najważniejsze marki w portfolio. Łączna wartość rezerwacji netto wyniosła 1,1 mld euro, co oznacza wzrost o 18% w ujęciu rok do roku.

Assassin’s Creed napędza rekordowy kwartał Ubisoftu

Największy wkład w poprawę rezultatów miały serie Assassin’s Creed, The Division, Anno oraz Avatar: Frontiers of Pandora. Wszystkie te marki odnotowały wzrost rezerwacji netto w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Szczególnie istotną rolę odegrało Assassin’s Creed, które według spółki było jednym z głównych czynników odpowiadających za wyniki przekraczające oczekiwania.

Dobre rezultaty osiągnęło również Rainbow Six Siege. W przypadku Avatar: Frontiers of Pandora na zainteresowanie graczy wpłynęła zapowiadana aktualizacja wprowadzająca perspektywę trzecioosobową oraz rozszerzenie From the Ashes. Spółka podkreśliła, że nowe treści i rozwój modelu live service przełożyły się na wyraźny wzrost aktywności użytkowników.

Osiągnęliśmy solidne wyniki w trzecim kwartale – rezerwacje netto wzrosły w ujęciu rok do roku o dwucyfrowy procent, przekraczając nasze oczekiwania. Rezultat ten potwierdza siłę naszego portfolio oraz szerokie zaangażowanie graczy w najważniejsze marki, wspierane przez ostatnie premiery i aktualizacje treści live, które nadal spotykają się z pozytywnym odbiorem społeczności. – przekazał Yves Guillemot.

Łączna liczba miesięcznie aktywnych graczy w ekosystemie Ubisoftu przekroczyła 130 milionów na konsolach i PC. W grudniu odnotowano trzyprocentowy wzrost MAU w skali rok do roku, co wskazuje na utrzymujące się zaangażowanie społeczności wokół najważniejszych produkcji.

W raporcie nie odniesiono się jednak do niedawnych problemów spółki. W ostatnich tygodniach część pracowników uczestniczyła w akcji protestacyjnej związanej z decyzją o powrocie do pracy stacjonarnej przez pięć dni. Dokument finansowy koncentruje się wyłącznie na wynikach operacyjnych i nie porusza kwestii związanych z wahaniami wartości giełdowej przedsiębiorstwa.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-financial-update-reports-strong-growth/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

