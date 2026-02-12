Związki znowu atakują prezesa Ubisoftu. "Nie ma żadnej wiedzy czy zrozumienia"

Od jakiegoś czasu, jeżeli mówi się o Ubisofcie, to z reguły nie w miłym kontekście. Problemy firmy trwają i ich końca nie widać.

Od pewnego czasu w sprawę zaangażowane są też związki zawodowe. Te próbują stanąć po stronie pracowników, którzy albo już zostali zwolnieni, albo też widmo zwolnienia nad nimi wisi.

Prezes Ubisoftu ponownie na celowniku związków zawodowych

Generalnie w Ubisofcie nie jest kolorowo. Z jednej strony wiele anulowanych projektów, w tym z dawna wyczekiwany remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Z drugiej zwolnienia pracowników. A z trzeciej strajk tychże, niezadowolonych zarówno z uwagi na cięcia, jak i na warunki pracy oraz ogólny sposób funkcjonowania studia. Jednym z głównych winowajców takiego stanu rzeczy ma być współzałożyciel i prezes Ubi, Yves Guillemot.