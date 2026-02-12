Związki znowu atakują prezesa Ubisoftu. "Nie ma żadnej wiedzy czy zrozumienia"

Od jakiegoś czasu, jeżeli mówi się o Ubisofcie, to z reguły nie w miłym kontekście. Problemy firmy trwają i ich końca nie widać.
Od pewnego czasu w sprawę zaangażowane są też związki zawodowe. Te próbują stanąć po stronie pracowników, którzy albo już zostali zwolnieni, albo też widmo zwolnienia nad nimi wisi.
Prezes Ubisoftu ponownie na celowniku związków zawodowych
Generalnie w Ubisofcie nie jest kolorowo. Z jednej strony wiele anulowanych projektów, w tym z dawna wyczekiwany remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Z drugiej zwolnienia pracowników. A z trzeciej strajk tychże, niezadowolonych zarówno z uwagi na cięcia, jak i na warunki pracy oraz ogólny sposób funkcjonowania studia. Jednym z głównych winowajców takiego stanu rzeczy ma być współzałożyciel i prezes Ubi, Yves Guillemot.
Tak w rozmowie Gamesindustry.biz o sprawie mówi Marc Rutschlé ze związku zawodowego Solidaires Informatique w Ubisoft Paris:
Na tym etapie wydaje się jasne, że Yves Guillemot nie ma żadnej wiedzy czy zrozumienia w kwestii swojej firmy lub jej pracowników. Firma w dalszym ciągu dokonuje cięcia kosztów i realizuje plan zwolnień. Nasze zespoły pracują już pod presją, często borykając się z niedoborami kadrowymi. Po kilku latach bez podwyżek (lub też bardzo małych podwyżkach) domyślamy się, że w tym roku pracownicy ponownie nie otrzymają podwyżki wynagrodzeń.
Nie jest to pierwszy raz, gdy związki zawodowe uderzają bezpośrednio w Guillemota. Już jakiś czas temu zarówno wspomniany Rutschlé, jak i Chakib Mataoui, inny przedstawiciel Solidaires Informatiqu, wprost wzywali 65-latka do ustąpienia ze stanowiska prezesa firmy, którą wraz ze swoimi braćmi założył 40 lat temu.
Strajk pracowników Ubisoftu rozpoczął się 10 lutego i został zaplanowany na 3 dni. Co ciekawe, objął on swoim zasięgiem nie tylko główną ekipę w Paryżu, ale również oddział w Mediolanie. To następstwo wprowadzenia przez firmę nowej strategii, w ramach której nie tylko skasowano wiele projektów, ale również apelowano o powrót do pełnowymiarowej pracy w biurze oraz zapowiedziano usunięcie kolejnych 200 etatów.
