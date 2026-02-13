God of War Trilogy Remake to odległa perspektywa. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie

Podczas ostatniego pokazu State of Play zaprezentowano nie tylko God of War: Sons of Sparta, ale także ujawniono istnienie kolejnego projektu związanego z marką God of War. Na zakończenie transmisji potwierdzono, że powstaje pełnoprawny remake pierwszych trzech odsłon cyklu. Informacja była dużym zaskoczeniem, choć od dłuższego czasu pojawiały się spekulacje, że PlayStation szykuje coś wyjątkowego z okazji jubileuszu serii.

God of War Trilogy Remake oficjalnie powstaje. Na nowe informacje trzeba jednak poczekać

Zapowiedź miała jednak wyłącznie charakter ogłoszenia. Twórcy nie przedstawili materiałów z rozgrywki ani przybliżonego terminu premiery. Wpis opublikowany na blogu PlayStation przez studio Santa Monica Studio wskazuje, że projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. Community manager Grace Orlady podkreśliła, że zespół nie chciał zamykać obchodów 20-lecia marki bez „ostatniej dużej niespodzianki” dla fanów.