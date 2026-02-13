Zaloguj się lub Zarejestruj

God of War Trilogy Remake to odległa perspektywa. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie

Patrycja Pietrowska
2026/02/13 12:30
1
0

Fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Podczas ostatniego pokazu State of Play zaprezentowano nie tylko God of War: Sons of Sparta, ale także ujawniono istnienie kolejnego projektu związanego z marką God of War. Na zakończenie transmisji potwierdzono, że powstaje pełnoprawny remake pierwszych trzech odsłon cyklu. Informacja była dużym zaskoczeniem, choć od dłuższego czasu pojawiały się spekulacje, że PlayStation szykuje coś wyjątkowego z okazji jubileuszu serii.

God of War 2
God of War 2

God of War Trilogy Remake oficjalnie powstaje. Na nowe informacje trzeba jednak poczekać

Zapowiedź miała jednak wyłącznie charakter ogłoszenia. Twórcy nie przedstawili materiałów z rozgrywki ani przybliżonego terminu premiery. Wpis opublikowany na blogu PlayStation przez studio Santa Monica Studio wskazuje, że projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. Community manager Grace Orlady podkreśliła, że zespół nie chciał zamykać obchodów 20-lecia marki bez „ostatniej dużej niespodzianki” dla fanów.

Jednocześnie zaznaczono, że na kolejne informacje trzeba będzie poczekać.Ten projekt jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju, dlatego prosimy o cierpliwość – minie trochę czasu, zanim będziemy mogli podzielić się czymkolwiek więcej” – przekazano w komunikacie. Studio zapewnia jednak, że gdy nadejdzie moment na aktualizację, będzie ona znacząca.

GramTV przedstawia:

Studio przyznaje, że zainteresowanie odtworzeniem klasycznej trylogii było wyraźne. Twórcy podkreślają, że chcą inwestować nie tylko w przyszłość marki, ale również zadbać o jej fundamenty. W komunikacie zaznaczono, że prośby o remake sagi pojawiały się regularnie.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy projekt ujrzy światło dzienne. Biorąc pod uwagę, że God of War Ragnarök zadebiutowało pod koniec 2022 roku, a cykle produkcyjne dużych gier są coraz dłuższe, oczekiwanie może potrwać kilka lat.

Źródło:https://www.thegamer.com/god-of-war-remake-trilogy-progress-update/

Tagi:

News
PlayStation
God of War
Sony Santa Monica
remake
Santa Monica
PlayStation 5
Santa Monica Studio
God of War Trilogy Remake
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:32

Troszkę strollowali graczy. Taka zapowiedź, oryginalny głos Karatosa... po czym prezentacja dosyć generycznie wyglądającej platformówki...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112