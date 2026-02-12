Serial Assassin’s Creed od Netflixa istotny dla rozbudowy uniwersum. Odpowie na pytania, które fani zadają od wielu lat

To nie będzie prosta adaptacja, ale kanoniczna część serii Ubisoftu.

Netflix rozwija aktorską adaptację Assassin’s Creed i wreszcie poznaliśmy szczegóły dotyczące fabuły, miejsca akcji oraz okresu historycznego. Nowe informacje sugerują, że produkcja może odpowiedzieć na jedno z ważniejszych pytań całej marki, a przy okazji pokaże epokę, której seria jeszcze nigdy nie eksplorowała w pełnoprawny sposób. Assassin’s Creed – serial Netflixa odpowie na wiele nurtujących fanów pytań? Akcja serialu zostanie osadzona w starożytnym Rzymie, w latach 54 do 68 naszej ery, czyli w okresie panowania cesarza Nerona. To pierwszy raz, gdy uniwersum Assassin’s Creed tak wyraźnie koncentruje się na tym fragmencie historii. Twórcy zamierzają połączyć wydarzenia polityczne, intrygi oraz tajemnice ukrytego zakonu, tworząc opowieść o narodzinach tyranii i walce toczonej w cieniu imperium.

Fabuła ma śledzić losy nowego asasyna, który zostaje wciągnięty w spisek łączący rosnącą władzę Nerona, wpływy jego doradcy Seneki Młodszego oraz sekrety skrywane przez Rzym. W miarę jak w mieście narastają plotki o zdradzie i korupcji, bohater musi odnaleźć się w świecie zmieniających się sojuszy, politycznych manipulacji oraz śmiertelnych zagrożeń. Twórcy zapowiadają historię pełną napięcia, konfliktów i moralnych dylematów, typowych dla najlepszych opowieści z uniwersum Assassin’s Creed. Wybór tej epoki nie jest przypadkowy. Serial może rzucić nowe światło na losy Zakonu Asasynów w Rzymie oraz na wydarzenia, które doprowadziły do jego osłabienia na przestrzeni wieków. W grach widzieliśmy już Wieczne Miasto w Assassin’s CreedL Brotherhood, gdzie Ezio Auditore próbował odbudować niemal zniszczoną strukturę Bractwa. Nowa produkcja może pokazać wcześniejsze wydarzenia, które doprowadziły do tak trudnej sytuacji asasynów i wyjaśnić, jak zakon radził sobie w starciu z rosnącą potęgą templariuszy.

Istotną rolę w historii ma odegrać sam Neron. Jednym z najważniejszych wydarzeń jego panowania był Wielki Pożar Rzymu, który zniszczył znaczną część miasta i doprowadził do budowy słynnej Złotej Rezydencji. Wszystko wskazuje na to, że katastrofa ta może zostać wpleciona w fabułę serialu i mieć wpływ na losy asasynów oraz ukrytego konfliktu toczącego się w cieniu historii. Twórcy potwierdzili, że serial wprowadzi zupełnie nowego bohatera, więc nie należy oczekiwać pojawienia się znanych postaci z gier, w tym Ezio. Produkcja ma skupić się na świeżej historii, nowych intrygach oraz politycznym thrillerze osadzonym w realiach starożytnego świata. Jeszcze w ubiegłym roku poznaliśmy pierwszego odtwórcę roli w serialowym Assassin’s Creed. Showrunnerami są Roberto Patino i David Wiener, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się przedstawiciele Ubisoft Film and Television na czele z Gerardem Guillemotem oraz Margaret Boykin. W projekt zaangażowani są też Austin Dill, Genevieve Jones i Matt O’Toole. Netflix nie wyznaczył jeszcze daty premiery serialu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.