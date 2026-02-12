Assassin's Creed: Director's Cut Remastered zachwyca. To jest projekt, na który fani czekali od wielu lat

Klasyczny Assassin’s Creed z 2007 roku doczekał się nieoficjalnego odświeżenia, które może zainteresować fanów serii wracających do początków przygody Altaira. Modder znany pod Nickiem QTmodz udostępnił rozbudowany projekt HD Remaster, znacząco poprawiający oprawę wizualną pierwszej odsłony kultowego cyklu Ubisoftu.

Assassin's Creed: Director's Cut Remastered – fanowski mod uwspółcześnia pierwszą część serii Ubisoftu

Nowa modyfikacja koncentruje się przede wszystkim na ulepszeniu grafiki. Projekt wprowadza cienie w wysokiej rozdzielczości, poprawione odbicia oraz tekstury w jakości HD. Autor przygotował także chmury w rozdzielczości 4K i bardziej szczegółowe kopuły nieba, co wpływa na ogólny klimat gry. Ulepszenia obejmują również budynki, podłoże, kamienie oraz roślinność, a całość dopełnia poprawione oświetlenie i efekty bloom, dzięki którym obraz jest wyraźniejszy i bardziej nowoczesny.