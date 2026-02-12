Assassin's Creed: Director's Cut Remastered zachwyca. To jest projekt, na który fani czekali od wielu lat

Fani mogą już pobrać nieoficjalny remaster pierwszej części Assassin’s Creed.
Klasyczny Assassin’s Creed z 2007 roku doczekał się nieoficjalnego odświeżenia, które może zainteresować fanów serii wracających do początków przygody Altaira. Modder znany pod Nickiem QTmodz udostępnił rozbudowany projekt HD Remaster, znacząco poprawiający oprawę wizualną pierwszej odsłony kultowego cyklu Ubisoftu.
Assassin's Creed: Director's Cut Remastered – fanowski mod uwspółcześnia pierwszą część serii Ubisoftu
Nowa modyfikacja koncentruje się przede wszystkim na ulepszeniu grafiki. Projekt wprowadza cienie w wysokiej rozdzielczości, poprawione odbicia oraz tekstury w jakości HD. Autor przygotował także chmury w rozdzielczości 4K i bardziej szczegółowe kopuły nieba, co wpływa na ogólny klimat gry. Ulepszenia obejmują również budynki, podłoże, kamienie oraz roślinność, a całość dopełnia poprawione oświetlenie i efekty bloom, dzięki którym obraz jest wyraźniejszy i bardziej nowoczesny.
Na ten moment Ubisoft nie zapowiedział oficjalnego remastera pierwszego Assassin’s Creed. Wiele wskazuje jednak na to, że jeszcze w tym roku firma może ujawnić remake Assassin’s Creed 4: Black Flag. Dla wielu graczy będzie to wyczekiwany powrót do jednej z najpopularniejszych części serii, choć jednocześnie pojawiają się pytania o ewentualne zmiany artystyczne, wygląd postaci oraz zakres modernizacji względem oryginału.
W praktyce wszystko wskazuje na to, że modyfikacja HD Remaster pozostanie najlepszym sposobem na odświeżenie Assassin’s Creed z 2007 roku w najbliższym czasie. Projekt jest darmowy, więc zainteresowani mogą samodzielnie sprawdzić efekty pracy autora i zdecydować, czy taka forma modernizacji odpowiada ich oczekiwaniom. Mod można pobrać z tej strony, a poniższy materiał prezentuje zarówno fragmenty rozgrywki, jak i proces instalacji.
