Assassin’s Creed Black Flag Remake kolejną ofiarą rewolucji Ubisoftu. Premiera została znacząco opóźniona

Debiutu odświeżonej wersji Black Flaga nie doczekamy się w tym roku.
Ubisoft opublikował dziś obszerny raport poświęcony trwającej restrukturyzacji firmy. Materiał ujawnia szokujące wieści o aż sześciu skasowanych grach, w tym o anulowaniu remake’u Prince of Persia: Piaski Czasu, a także powołaniu nowych dywizji, znanych jako Creative Houses, czyli wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych kategorii gier. Francuski deweloper opóźnił również premiery siedmiu swoich niezapowiedzianych produkcji, w tym jednej, która miała ukazać się w tym roku.
Assassin’s Creed Black Flag Remake z premierą dopiero w 2027 roku
Z treści dokumentuwynika, że to właśnie remake Assassin’s Creed IV: Black Flag najprawdopodobniej zaliczy sporą obsuwę. Choć tytuł wciąż nie został oficjalnie zapowiedziany, coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie on jest jednym z projektów objętych dodatkowym czasem produkcji.
W opublikowanym dokumencie Ubisoft zawarł następujące oświadczenie, które stało się źródłem spekulacji o opóźnieniu:
Równolegle Grupa przeznaczy dodatkowy czas produkcyjny na siedem gier, aby w pełni spełnić podwyższone standardy jakości i zmaksymalizować długoterminową wartość projektów. Dotyczy to także niezapowiedzianego tytułu pierwotnie planowanego na rok finansowy 2026, który został przesunięty na rok finansowy 2027.
GramTV przedstawia:
Według dostępnych informacji remake Black Flag jest jedyną produkcją pasującą do tego opisu. Wcześniejsze doniesienia sugerowały premierę jeszcze przed końcem roku finansowego 2026, jednak przesunięcie na FY27 oznacza, że debiut może nastąpić nawet rok później. Teoretycznie gra mogłaby pojawić się już w maju lub czerwcu, ale dokładny czas opóźnienia nie został doprecyzowany ani przez Ubisoft, ani przez Vantage Studios.