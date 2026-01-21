Assassin’s Creed Black Flag Remake kolejną ofiarą rewolucji Ubisoftu. Premiera została znacząco opóźniona

Debiutu odświeżonej wersji Black Flaga nie doczekamy się w tym roku.

Ubisoft opublikował dziś obszerny raport poświęcony trwającej restrukturyzacji firmy. Materiał ujawnia szokujące wieści o aż sześciu skasowanych grach, w tym o anulowaniu remake’u Prince of Persia: Piaski Czasu, a także powołaniu nowych dywizji, znanych jako Creative Houses, czyli wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych kategorii gier. Francuski deweloper opóźnił również premiery siedmiu swoich niezapowiedzianych produkcji, w tym jednej, która miała ukazać się w tym roku.

Assassin’s Creed Black Flag Remake z premierą dopiero w 2027 roku

Z treści dokumentu wynika, że to właśnie remake Assassin’s Creed IV: Black Flag najprawdopodobniej zaliczy sporą obsuwę. Choć tytuł wciąż nie został oficjalnie zapowiedziany, coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie on jest jednym z projektów objętych dodatkowym czasem produkcji.