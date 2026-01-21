Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Black Flag Remake kolejną ofiarą rewolucji Ubisoftu. Premiera została znacząco opóźniona

Radosław Krajewski
2026/01/21 18:43
1
0

Debiutu odświeżonej wersji Black Flaga nie doczekamy się w tym roku.

Ubisoft opublikował dziś obszerny raport poświęcony trwającej restrukturyzacji firmy. Materiał ujawnia szokujące wieści o aż sześciu skasowanych grach, w tym o anulowaniu remake’u Prince of Persia: Piaski Czasu, a także powołaniu nowych dywizji, znanych jako Creative Houses, czyli wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych kategorii gier. Francuski deweloper opóźnił również premiery siedmiu swoich niezapowiedzianych produkcji, w tym jednej, która miała ukazać się w tym roku.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Black Flag Remake z premierą dopiero w 2027 roku

Z treści dokumentu wynika, że to właśnie remake Assassin’s Creed IV: Black Flag najprawdopodobniej zaliczy sporą obsuwę. Choć tytuł wciąż nie został oficjalnie zapowiedziany, coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie on jest jednym z projektów objętych dodatkowym czasem produkcji.

W opublikowanym dokumencie Ubisoft zawarł następujące oświadczenie, które stało się źródłem spekulacji o opóźnieniu:

Równolegle Grupa przeznaczy dodatkowy czas produkcyjny na siedem gier, aby w pełni spełnić podwyższone standardy jakości i zmaksymalizować długoterminową wartość projektów. Dotyczy to także niezapowiedzianego tytułu pierwotnie planowanego na rok finansowy 2026, który został przesunięty na rok finansowy 2027.

Według dostępnych informacji remake Black Flag jest jedyną produkcją pasującą do tego opisu. Wcześniejsze doniesienia sugerowały premierę jeszcze przed końcem roku finansowego 2026, jednak przesunięcie na FY27 oznacza, że debiut może nastąpić nawet rok później. Teoretycznie gra mogłaby pojawić się już w maju lub czerwcu, ale dokładny czas opóźnienia nie został doprecyzowany ani przez Ubisoft, ani przez Vantage Studios.

Jeszcze niedawno insiderzy gwarantowali, że produkcja znana jako Assassin’s Creed Black Flag Resynced może zadebiutować w każdej chwili. Gra została nawet oceniona przez PEGI, a Ubisoft dodatkowo podgrzał atmosferę wobec tytułu, na nowo wrzucając ścieżkę dźwiękową z oryginalnej gry. Teraz fani prawdopodobnie muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż wiele na to wskazuje, że premiery Assassin’s Creed Black Flag Remake doczekamy się dopiero w 2027 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-flag-remake-delayed-by-up-to-one-year/

Tagi:

HOT
News
Ubisoft
gra akcji
Assassin's Creed IV: Black Flag
opóźnienie
remake
Assassin's Creed
Assassin's Creed 4: Black Flag
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
laos
Gramowicz
Wczoraj 17:14

nie wiem co tam sie odwalilo, ale wyglada to fatalnie, zwlaszcza ze plotki byly takie ze black flag moze pojawic sie w najblizszym czasie, a tu ze najszybciej w 2027. Kogo oni tam zatrudniali




