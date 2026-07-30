Pragmata 2 na horyzoncie? Dyrektor Capcomu mówi, że sequel jest "bardzo prawdopodobny"

Pragmata okazała się sukcesem. Dużym na tyle, że sami Japończycy coraz odważniej mówią o ewentualnej kontynuacji.
Pragmata 2 tylko kwestią czasu?
Omawiana produkcja trafiła do graczy w kwietniu 2026 roku, trafiając równocześnie na komputery osobiste oraz na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Już w nieco ponad 2 tygodnie gra znalazła ponad 2 miliony nabywców na wszystkich platformach. Od tego czasu dołożyła jeszcze kilkaset kolejnych kopii, co potwierdził sam Capcom, mówiąc o 2,5 miliona sprzedanych kopii. To wyniki, które przekroczyły prognozy samej firmy, nic więc dziwnego, że włodarze z Japonii są zachwyceni tym, jak zupełnie nowa marka radzi sobie na niełatwym przecież rynku.