Pragmata 2 na horyzoncie? Dyrektor Capcomu mówi, że sequel jest "bardzo prawdopodobny"

W efekcie, jak podaje agencja Bloomberg, dyrektor korporacyjny Capcomu, Yoshikazu Shimauchi, poinformował podczas jednej z dyskusji, że Pragmata 2 jest bardzo prawdopodobna. Gigant z Osaki już miesiąc po premierze zdawał się sugerować, że Pragmata z jednorazowego strzału może przerodzić się w serię. Z kolei reżyser produkcji, Yonghee Cho, już wprost przyznał, że chciałby, by kontynuacja faktycznie powstała. – Oczywiście, że chciałbym zobaczyć sequel, ale nie ja o tym decyduję, więc niestety nie mogę się na ten temat wypowiedzieć – mówił Japończyk.

To wszystko jest o tyle ciekawe, że był moment, gdy wydanie Pragmaty nie było wcale tak oczywiste. Co więcej, okazuje się, że pierwotne wersje tytułu na tyle nie podobały się kierownictwu, że los projektu miał wisieć na włosku. Finalnie jednak udało się wszystko doprowadzić do szczęśliwego dla deweloperów zakończenia. Sami twórcy w toku prac powołali też tzw. Policję Diany, która miała dbać o odpowiedni balans, jeżeli chodzi o zachowanie towarzyszącej nam dziewczynki-androida.