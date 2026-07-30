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Pragmata 2 na horyzoncie? Dyrektor Capcomu mówi, że sequel jest "bardzo prawdopodobny"

Maciej Petryszyn
2026/07/30 10:00
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Po kilku latach Capcom wreszcie zaryzykował. I ryzyko w postaci postawienia na nowe IP zdecydowanie się opłaciło.

Pragmata okazała się sukcesem. Dużym na tyle, że sami Japończycy coraz odważniej mówią o ewentualnej kontynuacji.

Pragmata
Pragmata

Pragmata 2 tylko kwestią czasu?

Omawiana produkcja trafiła do graczy w kwietniu 2026 roku, trafiając równocześnie na komputery osobiste oraz na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Już w nieco ponad 2 tygodnie gra znalazła ponad 2 miliony nabywców na wszystkich platformach. Od tego czasu dołożyła jeszcze kilkaset kolejnych kopii, co potwierdził sam Capcom, mówiąc o 2,5 miliona sprzedanych kopii. To wyniki, które przekroczyły prognozy samej firmy, nic więc dziwnego, że włodarze z Japonii są zachwyceni tym, jak zupełnie nowa marka radzi sobie na niełatwym przecież rynku.

GramTV przedstawia:

W efekcie, jak podaje agencja Bloomberg, dyrektor korporacyjny Capcomu, Yoshikazu Shimauchi, poinformował podczas jednej z dyskusji, że Pragmata 2 jest bardzo prawdopodobna. Gigant z Osaki już miesiąc po premierze zdawał się sugerować, że Pragmata z jednorazowego strzału może przerodzić się w serię. Z kolei reżyser produkcji, Yonghee Cho, już wprost przyznał, że chciałby, by kontynuacja faktycznie powstała. – Oczywiście, że chciałbym zobaczyć sequel, ale nie ja o tym decyduję, więc niestety nie mogę się na ten temat wypowiedzieć – mówił Japończyk.

To wszystko jest o tyle ciekawe, że był moment, gdy wydanie Pragmaty nie było wcale tak oczywiste. Co więcej, okazuje się, że pierwotne wersje tytułu na tyle nie podobały się kierownictwu, że los projektu miał wisieć na włosku. Finalnie jednak udało się wszystko doprowadzić do szczęśliwego dla deweloperów zakończenia. Sami twórcy w toku prac powołali też tzw. Policję Diany, która miała dbać o odpowiedni balans, jeżeli chodzi o zachowanie towarzyszącej nam dziewczynki-androida.

Źródło:https://gamingbolt.com/pragmatas-success-has-increased-the-likelihood-of-a-sequel-says-capcom

Tagi:

News
Capcom
sequel
Pragmata
Pragmata 2
Yoshikazu Shimauchi
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:20

I bardzo dobrze. Mimo zastrzeżeń po zapowiedziach gry (hakowanie plus strzelanie) gra bardzo dobrze zrównoważyła oba te elementy. Bawiłem się fenomentalnie (także mogę "odszczekać" wszelką krytykę tej gry) i nie mogę się doczekać kontynuacji.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112