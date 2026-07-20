Capcom zapowiedział powrót Ady Wong jeszcze w 2026 roku i nie mamy tu na myśli Resident Evil Requiem

Ada Wong powróci, ale wielu fanów Resident Evil może się rozczarować.

Fani serii Resident Evil od premiery Resident Evil Requiem zastanawiają się, co stało się z Adą Wong, której zabrakło w najnowszej odsłonie cyklu. Teraz Capcom oficjalnie potwierdził, że bohaterka powróci jeszcze w 2026 roku, choć nie nastąpi to w sposób, na jaki liczyło wielu graczy. Capcom zapowiedział powrót Ady Wong Ada Wong została zapowiedziana jako jedna z głównych postaci nadchodzącej współpracy pomiędzy Arena: Breakout Infinite, a marką Resident Evil. Wraz z nią pojawi się również Leon S. Kennedy, co potwierdza opublikowana grafika promocyjna opatrzona hasłem “Coming Soon”. Nie oznacza to jednak, że crossover odpowie na jedno z największych pytań nurtujących fanów serii, czyli jaki jest obecnie status relacji Leona i Ady po wydarzeniach przedstawionych w Resident Evil Requiem.

Nieobecność Ady w najnowszej odsłonie Resident Evil zwróciła uwagę wielu graczy. Bohaterka pojawiała się we wszystkich głównych częściach serii, w których istotną rolę odgrywał Leon, czyli Resident Evil 2, Resident Evil 4 oraz Resident Evil 6. Jej brak w Resident Evil Requiem jest więc wyjątkowo zauważalny i wywołał liczne spekulacje dotyczące jej dalszych losów. Nie można jednak wykluczyć, że Ada ostatecznie pojawi się również w samym Resident Evil Requiem. Według wcześniejszych doniesień Capcom nadal pracuje nad kolejnymi dodatkami fabularnymi do gry, a jeden z największych ma zostać udostępniony po premierze remake'u Resident Evil: Code Veronica. Jeśli te informacje się potwierdzą, bohaterka mogłaby powrócić do głównej serii w ciągu najbliższego roku.

GramTV przedstawia:

Na razie jej najbliższym występem Ady będzie jednak współpraca z Arena: Breakout Infinite, czyli darmową sieciową strzelanką typu extraction shooter opracowaną przez Morefun Studios. Na obecnym etapie twórcy nie ujawnili jeszcze szczegółów dotyczących zawartości crossovera. Oficjalnie potwierdzono jedynie, że wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z Capcomem i pojawi się wkrótce. Według nieoficjalnych informacji premiera wydarzenia ma nastąpić 24 lipca. Pojawiają się również doniesienia sugerujące, że na potrzeby współpracy rozgrywka zostanie częściowo zmodyfikowana i otrzyma scenariusz inspirowany zagrożeniem biologicznym charakterystycznym dla serii Resident Evil. Morefun Studios nie potwierdziło jednak tych informacji. Arena: Breakout Infinite jest darmową produkcją w której uczestnicy trafiają do niebezpiecznych stref walki, gdzie zdobywają cenny sprzęt, realizują cele misji i eliminują przeciwników, a następnie muszą bezpiecznie opuścić mapę. Śmierć oznacza utratę całego wyposażenia wniesionego do meczu, natomiast udana ewakuacja pozwala rozwijać arsenał, modyfikować broń oraz przygotowywać się do kolejnych starć. Twórcy podkreślają również duży nacisk na realistyczną personalizację uzbrojenia oraz współpracę drużynową.