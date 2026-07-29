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Halo 2 Remake następne w kolejce? Ukryta scenka w Campaign Evolved rozbudza nadzieje

Maciej Petryszyn
2026/07/29 08:00
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Halo: Campaign Evolved oficjalnie zadebiutowało na rynku. Po 5 latach przerwy Master Chief powraca.

Z jednej strony być może jeszcze za wcześnie, by o tym myśleć. Z drugiej zaś… czy to nie jest dopiero pierwszy z remake’ów?

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Pora na Halo 2 Remake?

Bo zaiste Halo: Campaign Evolved to remake Halo: Combat Evolved, czyli pierwszej odsłony legendarnej serii. Pierwsze recenzje są przyzwoite, chociaż nie ma tutaj mowy o kandydacie do tytułu GOTY 2026. Tak czy inaczej, poza zwyczajnym odświeżeniem Combat Evolved twórcy postanowili coś jeszcze do Campaign Evolved dołożyć. Mowa tutaj chociażby o trzech nowych, mających formę prequeli misjach fabularnych. Ponadto, jeżeli ukończymy kampanię główną na legendarnym poziomie trudności, możemy odblokować dodatkowy przerywnik filmowy. W tym pojawia się wspominający dawne czasy sierżant Johnson.

Rzeczony Johnson tuż przed końcem rzeczonej scenki łamie czwartą ścianę i zwraca się do gracza w wyraźnie sugestywny sposób:

Do zobaczenia w sequelu.

GramTV przedstawia:

Trudno nie odebrać tego inaczej niż pozostawienie sobie furtki na potencjalny drugi remake – tym razem Halo 2. Ten niewątpliwie również dobrze by grze zrobił, bo przecież sequel Combat Evolved trafił na rynek 22 lata temu, a więc jeszcze w 2004 roku. Warto zresztą wspomnieć, że insiderzy już wcześniej wspominali, iż Halo Studios może brać pod uwagę większą liczbę rozszerzeń. Czy zatem powinniśmy już wypatrywać Halo 2 Remake? Trudno powiedzieć, niemniej pytanie też, czy społeczność, zamiast powrotu do przeszłości, nie wolałaby nowych przygód Master Chiefa, które wieńczy na ten moment Halo Infinite z 2021 roku.

Źródło:https://tech4gamers.com/halo-2-remake-teased-in-campaign-evolved-ending/

Tagi:

News
Halo
remake
sequel
Halo 2
Halo Studios
Halo: Campaign Evolved
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112