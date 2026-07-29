Halo 2 Remake następne w kolejce? Ukryta scenka w Campaign Evolved rozbudza nadzieje

Z jednej strony być może jeszcze za wcześnie, by o tym myśleć. Z drugiej zaś… czy to nie jest dopiero pierwszy z remake’ów?

Pora na Halo 2 Remake?

Bo zaiste Halo: Campaign Evolved to remake Halo: Combat Evolved, czyli pierwszej odsłony legendarnej serii. Pierwsze recenzje są przyzwoite, chociaż nie ma tutaj mowy o kandydacie do tytułu GOTY 2026. Tak czy inaczej, poza zwyczajnym odświeżeniem Combat Evolved twórcy postanowili coś jeszcze do Campaign Evolved dołożyć. Mowa tutaj chociażby o trzech nowych, mających formę prequeli misjach fabularnych. Ponadto, jeżeli ukończymy kampanię główną na legendarnym poziomie trudności, możemy odblokować dodatkowy przerywnik filmowy. W tym pojawia się wspominający dawne czasy sierżant Johnson.