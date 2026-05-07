Pragmata wciąż nie zwalnia tempa. Nowa marka Capcomu osiągnęła kolejny sukces

Mikołaj Ciesielski
2026/05/07 16:40
Japońska firma udowadnia, że warto stawiać na nowe IP.

Kika dni temu informowaliśmy, że Pragmata może w przyszłości stać się pełnoprawną serią. Wspomniana produkcja zaliczyła naprawdę udany start, a szanse na powstanie kontynuacji stale rosną. Nowa marka Capcomu nie zwalnia bowiem tempa, co potwierdzają najświeższe wyniki sprzedaży.

Capcom ujawnił nowe wyniki sprzedaży gry Pragmata

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Pragmata przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Capcom zaznacza, że wynik ten udało się osiągnąć w 16 dni od momentu premiery produkcji na rynku. Wiadomość ta powinna ucieszyć m.in. fanów wspomnianej produkcji, którzy z pewnością liczą na sequel.

Dzięki działaniom marketingowym, takim jak wcześniejsze udostępnienie wersji demonstracyjnej, firma Capcom starała się zwiększyć rozpoznawalność marki przed premierą tytułu. Oprócz unikalnego systemu rozgrywki uwagę graczy przyciągnęła poruszająca fabuła gry – przedstawiająca zacieśniającą się więź między człowiekiem a androidką – która wkrótce po premierze spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony użytkowników na całym świecie, co zaowocowało stałym wzrostem sprzedaży gry Pragmata – czytamy w komunikacie japońskiej firmy.

Na koniec przypomnijmy, że Pragmata dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji firmy Capcom, to zapraszamy Was do lektury: Pragmata - recenzja. To może być najlepsza strzelanka tego roku.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/05/pragmata-sales-top-two-million-in-16-days

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

