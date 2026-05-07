Pragmata wciąż nie zwalnia tempa. Nowa marka Capcomu osiągnęła kolejny sukces

Japońska firma udowadnia, że warto stawiać na nowe IP.
Kika dni temu informowaliśmy, że Pragmata może w przyszłości stać się pełnoprawną serią. Wspomniana produkcja zaliczyła naprawdę udany start, a szanse na powstanie kontynuacji stale rosną. Nowa marka Capcomu nie zwalnia bowiem tempa, co potwierdzają najświeższe wyniki sprzedaży.
Capcom ujawnił nowe wyniki sprzedaży gry Pragmata
Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Pragmata przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Capcom zaznacza, że wynik ten udało się osiągnąć w 16 dni od momentu premiery produkcji na rynku. Wiadomość ta powinna ucieszyć m.in. fanów wspomnianej produkcji, którzy z pewnością liczą na sequel.
Dzięki działaniom marketingowym, takim jak wcześniejsze udostępnienie wersji demonstracyjnej, firma Capcom starała się zwiększyć rozpoznawalność marki przed premierą tytułu. Oprócz unikalnego systemu rozgrywki uwagę graczy przyciągnęła poruszająca fabuła gry – przedstawiająca zacieśniającą się więź między człowiekiem a androidką – która wkrótce po premierze spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony użytkowników na całym świecie, co zaowocowało stałym wzrostem sprzedaży gry Pragmata – czytamy w komunikacie japońskiej firmy.
