Pragmata wciąż nie zwalnia tempa. Nowa marka Capcomu osiągnęła kolejny sukces

Kika dni temu informowaliśmy, że Pragmata może w przyszłości stać się pełnoprawną serią. Wspomniana produkcja zaliczyła naprawdę udany start, a szanse na powstanie kontynuacji stale rosną. Nowa marka Capcomu nie zwalnia bowiem tempa, co potwierdzają najświeższe wyniki sprzedaży.

Capcom ujawnił nowe wyniki sprzedaży gry Pragmata

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Pragmata przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Capcom zaznacza, że wynik ten udało się osiągnąć w 16 dni od momentu premiery produkcji na rynku. Wiadomość ta powinna ucieszyć m.in. fanów wspomnianej produkcji, którzy z pewnością liczą na sequel.