Pragmata dziś jest sukcesem, ale kiedyś jej los wisiał na włosku. Capcom miał rozważać skasowanie gry

Okazuje się bowiem, że w pewnym momencie los projektu wisiał na włosku. Wszystko przez jego wczesne wersje.

W pewnym momencie los Pragmaty wisiał na włosku

Pragmatę po raz pierwszy oficjalnie zapowiedziano jeszcze w 2020 roku, co, jak dziś twierdzą Japończycy, mogło być przedwczesne. Tak czy inaczej, finalnie po około 6 latach produkcji otrzymaliśmy jeden z największych tegorocznych hitów, ale prowadziły do tego naprawdę trudne początki. Ujawnili to kluczowi twórcy gry, którzy wzięli udział w niedawnej transmisji na żywo. Okazuje się, że niewiele brakowało, a gra zostałaby zwyczajnie skasowana. Wczesne wersje tytułu miały prezentować się na tyle źle, że wzbudziło to wściekłość w kierownictwie Capcomu. Zespołu odpowiedzialnemu za Pragmatę zarzucano niekompetencję, a wczesny system hackowania tylko pogorszył sprawę.