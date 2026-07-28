Resident Evil Veronica ma otrzymać duże fabularne DLC. Capcom ma nowy plan na rozwój serii

Kilkugodzinne rozszerzenie dla Resident Evil Veronica?
Według najnowszych nieoficjalnych informacji Capcom zamierza rozszerzać swoje gry z serii Resident Evil o obszerne dodatki fabularne. Na taką zawartość mają liczyć nie tylko gracze Resident Evil Requiem, ale również nadchodzącego remake'u Resident Evil Veronica.
Resident Evil Veronica – więcej zawartości
Doniesienia pochodzą od znanego insidera AestheticGamera (Dusk Golema), który twierdzi, że Capcom obrał nową strategię w związku z brakiem prac nad spin-offami serii Resident Evil. Według Dusk Golema remake Resident Evil Veronica ma otrzymać duży, kilkugodzinny dodatek fabularny. Byłaby to całkowicie nowa zawartość, ponieważ oryginalne Resident Evil Code: Veronica nigdy nie doczekało się żadnego rozszerzenia. Insider twierdzi, że Capcom zdecydował się w ostatnich miesiącach skupić na tworzeniu dużych DLC fabularnych jako tymczasowym sposobie na rozwijanie marki.
Tymczasowym rozwiązaniem Capcomu na brak spin-offów jest skupienie się na dużych, kilkugodzinnych dodatkach fabularnych do Resident Evil Requiem i Veronica, a być może także kolejnych odsłon serii.
Wspomniany w plotkach kierunek nie byłby dużym zaskoczeniem. Dodatek Separate Ways do Resident Evil 4 Remake został bardzo dobrze przyjęty przez graczy i pokazał, że Capcom potrafi tworzyć wysokiej jakości rozszerzenia fabularne. Możliwe więc, że firma chce wykorzystać podobny model także przy kolejnych remake'ach. Na razie są to jednak wyłącznie nieoficjalne doniesienia, których Capcom nie potwierdził.
Resident Evil Veronica ma zadebiutować w 2027 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Oficjalnych informacji na temat ewentualnego dodatku fabularnego będziemy musieli jeszcze poczekać.
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