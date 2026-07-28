Resident Evil Veronica ma otrzymać duże fabularne DLC. Capcom ma nowy plan na rozwój serii

Według najnowszych nieoficjalnych informacji Capcom zamierza rozszerzać swoje gry z serii Resident Evil o obszerne dodatki fabularne. Na taką zawartość mają liczyć nie tylko gracze Resident Evil Requiem, ale również nadchodzącego remake'u Resident Evil Veronica.

Resident Evil Veronica – więcej zawartości

Doniesienia pochodzą od znanego insidera AestheticGamera (Dusk Golema), który twierdzi, że Capcom obrał nową strategię w związku z brakiem prac nad spin-offami serii Resident Evil. Według Dusk Golema remake Resident Evil Veronica ma otrzymać duży, kilkugodzinny dodatek fabularny. Byłaby to całkowicie nowa zawartość, ponieważ oryginalne Resident Evil Code: Veronica nigdy nie doczekało się żadnego rozszerzenia. Insider twierdzi, że Capcom zdecydował się w ostatnich miesiącach skupić na tworzeniu dużych DLC fabularnych jako tymczasowym sposobie na rozwijanie marki.