Twórcy Pragmaty bali się jednego. Dlatego powstała Policja Diany

Gra zebrała bardzo dobre recenzje i przyciągnęła sporą liczbę graczy. Obecna w niej robotyczna dziewczynka stała się jednym z symboli tego roku.

Pragmata powstawała pod okiem Policji Diany

Diana to android, który towarzyszy nam przez całą grę. Przebywa ona na plecach kosmonauty, Hugh Williamsa, wraz z którym próbuje uciec z księżycowej stacji badawczej przez IDUS – wrogą sztuczną inteligencją. Dziewczynka nie jest jednak tylko dekoracją, a integralną częścią opowieści. Można zresztą powiedzieć, że relacja Diany i Hugh to jeden z motorów napędowych Pragmaty. Jak trudne było w ogóle stworzenie dziewczynki-androida? Okazuje się, że w Capcomie istniała specjalna grupa, złożona wyłącznie z kobiet. Opisywana ona była jako Policja Diany i jej zadaniem było dbanie o to, by nasza towarzyszka nie była nazbyt irytująca dla graczy.