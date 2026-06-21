Twórcy Pragmaty bali się jednego. Dlatego powstała Policja Diany

Pragmata była pierwszą od wielu lat nową marką ze stajni Capcomu. Marką, która zadebiutowała w naprawdę dobrym stylu.
Gra zebrała bardzo dobre recenzje i przyciągnęła sporą liczbę graczy. Obecna w niej robotyczna dziewczynka stała się jednym z symboli tego roku.
Pragmata powstawała pod okiem Policji Diany
Diana to android, który towarzyszy nam przez całą grę. Przebywa ona na plecach kosmonauty, Hugh Williamsa, wraz z którym próbuje uciec z księżycowej stacji badawczej przez IDUS – wrogą sztuczną inteligencją. Dziewczynka nie jest jednak tylko dekoracją, a integralną częścią opowieści. Można zresztą powiedzieć, że relacja Diany i Hugh to jeden z motorów napędowych Pragmaty. Jak trudne było w ogóle stworzenie dziewczynki-androida? Okazuje się, że w Capcomie istniała specjalna grupa, złożona wyłącznie z kobiet. Opisywana ona była jako Policja Diany i jej zadaniem było dbanie o to, by nasza towarzyszka nie była nazbyt irytująca dla graczy.
W rozmowie z GameSpark opowiedzieli o tym producent gry, Naoto Oyama, oraz reżyser, Cho Yonghee:
Kobiety częściej zauważają “przebiegłość” postaci kobiecych niż mężczyźni, którzy mogliby się zastanawiać: “Jaka jest różnica?”. Myślę, że cały personel Policji Diany stanowiły kobiety – stwierdził Yonghee.
Podczas tworzenia gry, zdefiniowanie osobowości postaci było wyzwaniem. Kiedy gra zostaje wydana, wśród użytkowników istnieje wspólne zrozumienie, że postać jest taka a taka, ale w trakcie produkcji zakłada się, że będzie się ona zmieniać, więc nawet jeśli ustalisz główny rys charakteru, pojawią się elementy, które odbiegają od założenia. Cały zespół pracuje wspólnie, aby poprawić te odchylenia i stworzyć realistyczne wizerunki postaci, które widzimy dzisiaj – dodał Oyama.
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