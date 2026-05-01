Czy Pragmata stanie się serią? Capcom sugeruje dalszy rozwój marki

Pragmata od Capcom zaliczyło bardzo udany debiut. Produkcja sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w ciągu dwóch dni, co – jak sugerują przedstawiciele firmy – może otworzyć drogę do rozwoju nowej marki.

Pragmata – sukces po latach problemów

Pragmata została po raz pierwszy zapowiedziana jeszcze w 2020 roku i przez lata zmagała się z opóźnieniami, trafiając do tzw. development hell. Ostatecznie produkcja zadebiutowała dopiero w 2026 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że długi czas oczekiwania się opłacił. Przedstawiciele Capcomu przyznają, że wynik sprzedaży przekroczył oczekiwania wobec zupełnie nowego IP. W porównaniu do uznanych serii, takich jak Monster Hunter czy Resident Evil, rezultat ten może wydawać się skromniejszy, ale jak na debiutującą markę jest bardzo solidny.