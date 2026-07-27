Twórcy Dungeons & Dragons napisali sequel. Jest jednak problem, którego nie da się pokonać rzutem kostką

Fani kultowego RPG-a mogli dostać kolejną filmową przygodę. Scenariusz już powstał, ale na razie szanse na realizację są niewielkie.

Choć Dungeons & Dragons: Złodziejski honor zebrał bardzo dobre recenzje i zdobył uznanie zarówno fanów kina, jak i miłośników papierowego RPG-a, kontynuacja wciąż pozostaje w zawieszeniu. Podczas San Diego Comic-Con reżyser i scenarzysta Jonathan Goldstein ujawnił, że sequel został już napisany. Sequel jest gotowy, ale studiu nie opłaca się go nakręcić Goldstein zdradził, że razem z Johnem Francisem Daleyem przygotował scenariusz drugiej części na zlecenie studia. Problemem nie jest więc brak pomysłu, lecz kwestie finansowe.

Napisaliśmy sequel Dungeons & Dragons. Zostaliśmy zatrudnieni do jego stworzenia. Nie wiem jednak, czy kiedykolwiek ujrzy światło dzienne z powodów finansowych. To bardzo drogie filmy. Uwielbiamy tę obsadę i wydaje nam się, że napisaliśmy historię, która spodobałaby się fanom.

GramTV przedstawia:

To zaskakująca sytuacja, ponieważ Dungeons & Dragons: Złodziejski honor może pochwalić się świetnymi ocenami – 91% od krytyków i 92% od widzów w Rotten Tomatoes. Problemem okazały się jednak wpływy z kin. Produkcja zarobiła jednak tylko 205 mln dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym około 150 mln dolarów, co nie wystarczyło, by przekonać studio do szybkiego rozwijania filmowej serii. Dla graczy ta wiadomość jest szczególnie rozczarowująca. Dungeons & Dragons pozostaje najważniejszym papierowym RPG-em w historii i marką, która w ogromnym stopniu ukształtowała współczesne gry fabularne oraz komputerowe RPG-i – od Baldur's Gate, przez Neverwinter Nights, aż po wiele współczesnych produkcji czerpiących z mechanik i świata Lochów i Smoków. Wygląda jednak na to, że na kolejną filmową wyprawę do Zapomnianych Krain fani będą musieli jeszcze długo poczekać.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









