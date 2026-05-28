Pragmata otrzyma sequel? Reżyser gry jest na tak, ale decyzja należy do Capcomu

Mikołaj Ciesielski
2026/05/28 16:40
„Szczerze mówiąc, nie wiem, co przyniesie przyszłość” – dodaje producent najnowszej gry japońskiej firmy.

Na początku miesiąca informowaliśmy, że Pragmata wciąż nie zwalnia tempa. Wspomniana produkcja może pochwalić się dobrymi wynikami sprzedaży, zwłaszcza jak na nowe IP. Nic więc dziwnego, że coraz częściej zaczynają pojawiać się pytania, czy najnowsza produkcja Capcomu otrzyma kontynuację.

Reżyser gry Pragmata „bardzo chciałby zobaczyć sequel”

Kwestię powstania kontynuacji gry Pragmata została poruszona w trakcie wywiadu, którego Naoto Oyama i Yonghee Cho – odpowiednio producent i reżyser wspomnianego tytułu – udzielili redakcji GamesRadar. Oyama zaznaczył, że „nie wie, co przyniesie przyszłość”, zwłaszcza że od premiery minął dopiero miesiąc. Dlatego też skupia się na samej produkcji i na tym, by nowe IP dotarło do jak największej liczby osób.

Oczywiście, że chciałbym zobaczyć sequel, ale nie ja o tym decyduję, więc niestety nie mogę się na ten temat wypowiedzieć – dodał Yonghee Cho, reżyser gry Pragmata.

Deweloper podkreślił również, że powyższa wypowiedź to wyłącznie jego „osobista opinia”. Fanom pozostaje mieć nadzieję, że udany start gry Pragmata i chęci twórców do dalszej pracy nad marką, przekonają Capcom do rozwoju nowego IP.

Na koniec przypomnijmy, że Pragmata dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji firmy Capcom, to przeczytajcie: Pragmata - recenzja. To może być najlepsza strzelanka tego roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/pragmata-director-would-love-to-see-a-sequel-but-its-not-just-his-decision

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

