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Powstaje sequel Wuchang: Fallen Feathers. Za sterami ponownie stanie reżyser pierwszej części

Mikołaj Berlik
2026/07/29 18:00
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RPG w konwencji soulslike doczeka się kontynuacji.

Digital Bros oficjalnie potwierdziło, że Wuchang: Fallen Feathers 2 znajduje się w produkcji. Kontynuację poprowadzi Xia Siyuan, reżyser pierwszej odsłony, który po odejściu z Leenzee będzie rozwijał serię w nowo utworzonym studiu Indolphinity.

Wuchang: Fallen Feathers
Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers – nowe studio z siedzibą w Chengdu

Aby kontynuować rozwój marki, Digital Bros powołało do życia studio Indolphinity z siedzibą w chińskim Chengdu. Firma przeznaczyła na jego uruchomienie 21,5 mln euro, co jest elementem długoterminowej strategii wspierania chińskiej branży gier. Nowy zespół będzie ściśle współpracował z wydawcą 505 Games, który pozostanie odpowiedzialny za globalne wydanie kolejnych odsłon serii.

Współprezes Digital Bros, Raffi Galante, zaznaczył, że od początku firma widziała w Wuchang potencjał na globalną markę. Celem współpracy z Xia Siyuanem i nowym studiem ma być zachowanie pierwotnej wizji artystycznej przy jednoczesnym zapewnieniu większych zasobów i wsparcia wydawniczego. Według Sam Xia Siyuan, zespół zamierza nadal czerpać inspirację z chińskiej kultury i historii. Dodał również, że twórcy wsłuchują się w opinie społeczności, ale jednocześnie pozostają wierni swojej oryginalnej wizji.

Wciel się w rolę Wuchang, utalentowanej piratki dotkniętej amnezją, która musi zmierzyć się z niejasnościami swojej tajemniczej przeszłości, cierpiąc jednocześnie na straszną chorobę zwaną „Feathering”. Eksploruj głębie Shu, rozbudowując swój arsenał i opanowując nowe umiejętności zdobyte od pokonanych wrogów. Rozwijaj swój styl walki, poświęcając rzadką Czerwoną Rtęć, i doskonal nowe techniki zdobyte podczas pełnej akcji podróży. Wzbogacaj broń w swoim repertuarze potężnymi zaklęciami, które pozwolą ci na unikalne podejście do walki i strategii dostosowane do twojego osobistego stylu.

GramTV przedstawia:

Ogłoszenie kontynuacji zbiegło się z pierwszą rocznicą premiery gry. Twórcy poinformowali, że Wuchang: Fallen Feathers przekroczyło próg 5 milionów graczy, co najpewniej utwierdziło wydawcę w decyzji o dalszym rozwijaniu marki.

Na razie nie ujawniono platform docelowych ani przybliżonego terminu premiery. Wiadomo jednak, że prace nad sequelem już trwają.

Źródło:https://gamingbolt.com/wuchang-fallen-feathers-sequel-announced-led-by-original-director

Tagi:

News
PC
zapowiedź
sequel
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Wuchang: Fallen Feathers
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112