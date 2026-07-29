Powstaje sequel Wuchang: Fallen Feathers. Za sterami ponownie stanie reżyser pierwszej części

Digital Bros oficjalnie potwierdziło, że Wuchang: Fallen Feathers 2 znajduje się w produkcji. Kontynuację poprowadzi Xia Siyuan, reżyser pierwszej odsłony, który po odejściu z Leenzee będzie rozwijał serię w nowo utworzonym studiu Indolphinity.

Wuchang: Fallen Feathers – nowe studio z siedzibą w Chengdu

Aby kontynuować rozwój marki, Digital Bros powołało do życia studio Indolphinity z siedzibą w chińskim Chengdu. Firma przeznaczyła na jego uruchomienie 21,5 mln euro, co jest elementem długoterminowej strategii wspierania chińskiej branży gier. Nowy zespół będzie ściśle współpracował z wydawcą 505 Games, który pozostanie odpowiedzialny za globalne wydanie kolejnych odsłon serii.