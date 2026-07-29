Powstaje sequel Wuchang: Fallen Feathers. Za sterami ponownie stanie reżyser pierwszej części

RPG w konwencji soulslike doczeka się kontynuacji.
Digital Bros oficjalnie potwierdziło, że Wuchang: Fallen Feathers 2 znajduje się w produkcji. Kontynuację poprowadzi Xia Siyuan, reżyser pierwszej odsłony, który po odejściu z Leenzee będzie rozwijał serię w nowo utworzonym studiu Indolphinity.
Wuchang: Fallen Feathers – nowe studio z siedzibą w Chengdu
Aby kontynuować rozwój marki, Digital Bros powołało do życia studio Indolphinity z siedzibą w chińskim Chengdu. Firma przeznaczyła na jego uruchomienie 21,5 mln euro, co jest elementem długoterminowej strategii wspierania chińskiej branży gier. Nowy zespół będzie ściśle współpracował z wydawcą 505 Games, który pozostanie odpowiedzialny za globalne wydanie kolejnych odsłon serii.
Współprezes Digital Bros, Raffi Galante, zaznaczył, że od początku firma widziała w Wuchang potencjał na globalną markę. Celem współpracy z Xia Siyuanem i nowym studiem ma być zachowanie pierwotnej wizji artystycznej przy jednoczesnym zapewnieniu większych zasobów i wsparcia wydawniczego. Według Sam Xia Siyuan, zespół zamierza nadal czerpać inspirację z chińskiej kultury i historii. Dodał również, że twórcy wsłuchują się w opinie społeczności, ale jednocześnie pozostają wierni swojej oryginalnej wizji.
Wciel się w rolę Wuchang, utalentowanej piratki dotkniętej amnezją, która musi zmierzyć się z niejasnościami swojej tajemniczej przeszłości, cierpiąc jednocześnie na straszną chorobę zwaną „Feathering”. Eksploruj głębie Shu, rozbudowując swój arsenał i opanowując nowe umiejętności zdobyte od pokonanych wrogów. Rozwijaj swój styl walki, poświęcając rzadką Czerwoną Rtęć, i doskonal nowe techniki zdobyte podczas pełnej akcji podróży. Wzbogacaj broń w swoim repertuarze potężnymi zaklęciami, które pozwolą ci na unikalne podejście do walki i strategii dostosowane do twojego osobistego stylu.
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