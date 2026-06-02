Nowy eksperymentalny tryb w Marathon. Na początku PvE, potem walka o przetrwanie

Marathon od Bungie otrzymał wraz z rozpoczęciem drugiego sezonu nowy, eksperymentalny tryb o nazwie Sponsored Survival. To podejście typu PvP-lite, które początkowo skupia się na eksploracji PvE, a dopiero później wprowadza element rywalizacji między graczami.

Marathon – PvE na start, PvP w końcówce

Nowy sezon Marathon wystartował dzisiaj, a wraz z nim udostępniono tryb, który ma sprawdzić bardziej elastyczne podejście do rozgrywki. Sponsored Survival pozostanie dostępny testowo do 9 czerwca. Gracze trafiają tam samodzielnie na mapę Night Marsh Zone, gdzie mogą spokojnie eksplorować i zbierać loot bez bezpośredniej presji ze strony innych graczy. Jedynym zagrożeniem na tym etapie są przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję, w tym jednostki UESC oraz nowe typy wrogów.