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Nowy eksperymentalny tryb w Marathon. Na początku PvE, potem walka o przetrwanie

Mikołaj Berlik
2026/06/02 20:30
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Sponsored Survival pozwala najpierw na swobodny loot, ale później wprowadza graczy i rywali Rooks do jednej mapy.

Marathon od Bungie otrzymał wraz z rozpoczęciem drugiego sezonu nowy, eksperymentalny tryb o nazwie Sponsored Survival. To podejście typu PvP-lite, które początkowo skupia się na eksploracji PvE, a dopiero później wprowadza element rywalizacji między graczami.

Marathon
Marathon

Marathon – PvE na start, PvP w końcówce

Nowy sezon Marathon wystartował dzisiaj, a wraz z nim udostępniono tryb, który ma sprawdzić bardziej elastyczne podejście do rozgrywki. Sponsored Survival pozostanie dostępny testowo do 9 czerwca. Gracze trafiają tam samodzielnie na mapę Night Marsh Zone, gdzie mogą spokojnie eksplorować i zbierać loot bez bezpośredniej presji ze strony innych graczy. Jedynym zagrożeniem na tym etapie są przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję, w tym jednostki UESC oraz nowe typy wrogów.

Po pewnym czasie na mapie pojawiają się dodatkowi gracze, określani jako Rooks. W tym momencie sytuacja zaczyna się dynamicznie zmieniać – gracze mogą decydować, czy współpracować, czy rywalizować o zasoby.

Każda rozgrywka trwa 18 minut i kończy się fazą ekstrakcji, która wymusza podjęcie ostatecznej decyzji. W tym momencie możliwe jest zarówno zawarcie tymczasowego rozejmu i wspólne opuszczenie mapy, jak i otwarta walka o przetrwanie.

GramTV przedstawia:

Ten asymetryczny tryb zmienia dynamikę rozgrywki, odciążając samotną drużynę w pierwszych minutach meczu, a jednocześnie zachowując część zabawy i społecznej nieprzewidywalności, jaką Rooks wnoszą do rozgrywek. Drużyny muszą wybrać wyposażenie typu „Sponsored Kit”, co zmniejsza stawkę dla drużyny, a jednocześnie daje Rooks pewność, że na mapie nie ma w pełni wyposażonych zespołów.
Grając jako ekipa, możesz skorzystać z funkcji uzupełniania kolejki, aby znaleźć członków drużyny, lub wyłączyć ją, aby grać w duecie lub solo. Podczas trwania tego trybu inne kolejki Rooks zostaną wyłączone, a wszyscy Rooks zostaną przeniesieni do trybu Sponsored Survival.

Nowy tryb ma sprawdzić, jak gracze reagują na stopniowe zwiększanie napięcia, co może wpłynąć na przyszły kierunek rozwoju Marathon.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-devs-reveal-sponsored-survival-a-pvp-lite-mode/

Tagi:

News
PC
strzelanka
Bungie
PlayStation 5
Marathon
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112