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YouTuber oskarża Sony o wykorzystywanie botów do obrony decyzji o rezygnacji z płyt. Nie przedstawił jednak twardych dowodów

Mikołaj Berlik
2026/07/20 11:30
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Duże kontrowersje z powodu fizycznych dysków.

Wokół decyzji Sony o zakończeniu produkcji nowych fizycznych wydań gier w 2028 roku pojawiły się kolejne kontrowersje. Tym razem popularny twórca internetowy Moore's Law Is Dead (MLID) zasugerował, że firma lub podmiot działający na jej zlecenie może wykorzystywać podejrzane konta w mediach społecznościowych do łagodzenia negatywnych reakcji graczy.

PlayStation
PlayStation

Podejrzane konta w mediach społecznościowych

W najnowszym materiale MLID stwierdził, że trudno było znaleźć użytkowników otwarcie broniących decyzji PlayStation o przejściu na dystrybucję cyfrową. Kiedy jednak natrafił na takie wpisy, zwrócił uwagę na kilka kont, które – jego zdaniem – wykazywały nietypowe zachowanie.

Twórca przeanalizował trzy profile, wskazując na powtarzające się elementy:

  • wieloletni brak aktywności, po którym następowała nagła publikacja wielu wpisów,
  • formalny, korporacyjny styl wypowiedzi,
  • zdjęcia profilowe przypominające obrazy generowane przez sztuczną inteligencję,
  • promowanie innych podejrzanych kont,
  • interakcje z profilami, które później zostały usunięte.

YouTuber zwrócił uwagę m.in. na konto, które wcześniej broniło decyzji o zamknięciu sklepów PS3 i PS Vita, a także na profil, który po sześciu latach nieaktywności zaczął publikować pochlebne wpisy o Rockstar Games i GTA 6.

Najwięcej uwagi poświęcił jednak trzeciemu kontu, które po trzech latach przerwy zaczęło publikować mieszankę treści religijnych, politycznych i związanych z grami oraz przekonywać, że rezygnacja z posiadania fizycznych i cyfrowych kopii gier jest właściwym kierunkiem.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie MLID podkreślił, że nie posiada dowodów potwierdzających, iż konta były prowadzone przez Sony. Przyznał również, że równie dobrze mogły należeć do zewnętrznej agencji marketingowej lub nie mieć żadnego związku z producentem PlayStation.

Do tej pory Sony nie odniosło się do zarzutów przedstawionych przez YouTubera. Nie pojawiły się także żadne niezależne dowody potwierdzające, że firma prowadziła zorganizowaną kampanię z wykorzystaniem botów lub fałszywych kont.

W związku z tym informacje należy traktować wyłącznie jako twierdzenia przedstawione przez Moore's Law Is Dead, a nie potwierdzone fakty.

Źródło:https://www.tweaktown.com/news/112682/youtuber-claims-sony-is-using-social-media-bots-to-push-back-against-backlash-over-its-physical-disc-announcement/index.html

Tagi:

News
Sony
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
kontrowersje
PlayStation 5
płyta
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:16
wolff01 napisał:

Tak może być.

Coraz głośniej o takich praktykach się mówi. Tyle że takie coś dla większości ludzi albo jest niesitotne albo pozostaje w sferze "teorii spiskowych", dlatego cięzko z czymś takim walczyć. Mówimy przecież o firmach wydających kupę kasy na marketing vs zwykły zjadacz chleba który sobie coś tam klika a czasem ma problem z weryfikacją nawet podstawowych informacji (np. fakty historyczne itp)...

Pewnie będzie jak zwykle - parę osób się "zbuntuje", a reszta przejdzie z tym to porządku dziennego i się "zaadaptuje".

Wszystkie firmy korzystają z botów. Byłbym w szoku, gdyby się okazało, że Sony tego nie robi.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:43

Tak może być.

Coraz głośniej o takich praktykach się mówi. Tyle że takie coś dla większości ludzi albo jest niesitotne albo pozostaje w sferze "teorii spiskowych", dlatego cięzko z czymś takim walczyć. Mówimy przecież o firmach wydających kupę kasy na marketing vs zwykły zjadacz chleba który sobie coś tam klika a czasem ma problem z weryfikacją nawet podstawowych informacji (np. fakty historyczne itp)...

Pewnie będzie jak zwykle - parę osób się "zbuntuje", a reszta przejdzie z tym to porządku dziennego i się "zaadaptuje".




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112