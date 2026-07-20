YouTuber oskarża Sony o wykorzystywanie botów do obrony decyzji o rezygnacji z płyt. Nie przedstawił jednak twardych dowodów

Duże kontrowersje z powodu fizycznych dysków.

Wokół decyzji Sony o zakończeniu produkcji nowych fizycznych wydań gier w 2028 roku pojawiły się kolejne kontrowersje. Tym razem popularny twórca internetowy Moore's Law Is Dead (MLID) zasugerował, że firma lub podmiot działający na jej zlecenie może wykorzystywać podejrzane konta w mediach społecznościowych do łagodzenia negatywnych reakcji graczy. Podejrzane konta w mediach społecznościowych W najnowszym materiale MLID stwierdził, że trudno było znaleźć użytkowników otwarcie broniących decyzji PlayStation o przejściu na dystrybucję cyfrową. Kiedy jednak natrafił na takie wpisy, zwrócił uwagę na kilka kont, które – jego zdaniem – wykazywały nietypowe zachowanie.

Twórca przeanalizował trzy profile, wskazując na powtarzające się elementy: wieloletni brak aktywności, po którym następowała nagła publikacja wielu wpisów,

formalny, korporacyjny styl wypowiedzi,

zdjęcia profilowe przypominające obrazy generowane przez sztuczną inteligencję,

promowanie innych podejrzanych kont,

interakcje z profilami, które później zostały usunięte. YouTuber zwrócił uwagę m.in. na konto, które wcześniej broniło decyzji o zamknięciu sklepów PS3 i PS Vita, a także na profil, który po sześciu latach nieaktywności zaczął publikować pochlebne wpisy o Rockstar Games i GTA 6. Najwięcej uwagi poświęcił jednak trzeciemu kontu, które po trzech latach przerwy zaczęło publikować mieszankę treści religijnych, politycznych i związanych z grami oraz przekonywać, że rezygnacja z posiadania fizycznych i cyfrowych kopii gier jest właściwym kierunkiem.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie MLID podkreślił, że nie posiada dowodów potwierdzających, iż konta były prowadzone przez Sony. Przyznał również, że równie dobrze mogły należeć do zewnętrznej agencji marketingowej lub nie mieć żadnego związku z producentem PlayStation. Do tej pory Sony nie odniosło się do zarzutów przedstawionych przez YouTubera. Nie pojawiły się także żadne niezależne dowody potwierdzające, że firma prowadziła zorganizowaną kampanię z wykorzystaniem botów lub fałszywych kont. W związku z tym informacje należy traktować wyłącznie jako twierdzenia przedstawione przez Moore's Law Is Dead, a nie potwierdzone fakty. Wydawcy są wściekli na PlayStation? Decyzja Sony odbija się na twórcach gier