PS Plus Extra i Premium z lipcową aktualizacją. Od dziś dostępne nowe gry dla abonentów

Nie tylko Microsoft – Sony również udostępniło kolejną falę gier w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Od dziś subskrybenci mogą sięgnąć po kilka głośnych produkcji na PS5 i PS4, a użytkownicy najwyższego progu usługi otrzymali również dwa klasyki z ery PlayStation 2. Na początku lipca do podstawowej oferty PS Plus trafiły Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II oraz CrossCode.

PlayStation Plus – rozszerzenie biblioteki dla posiadaczy subskrypcji Extra i Premium.

Jedną z największych atrakcji lipcowej aktualizacji jest Avatar: Frontiers of Pandora. Gra pozwala zwiedzać otwarty świat Pandory, walczyć z siłami RDA i korzystać z umiejętności Na'vi w przygodzie osadzonej w uniwersum stworzonym przez Jamesa Camerona.