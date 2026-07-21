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PS Plus Extra i Premium z lipcową aktualizacją. Od dziś dostępne nowe gry dla abonentów

Mikołaj Berlik
2026/07/21 14:00
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Oferta dla abonentów się rozszerza.

Nie tylko Microsoft Sony również udostępniło kolejną falę gier w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Od dziś subskrybenci mogą sięgnąć po kilka głośnych produkcji na PS5 i PS4, a użytkownicy najwyższego progu usługi otrzymali również dwa klasyki z ery PlayStation 2. Na początku lipca do podstawowej oferty PS Plus trafiły Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II oraz CrossCode.

PS Plus
PS Plus

PlayStation Plus – rozszerzenie biblioteki dla posiadaczy subskrypcji Extra i Premium.

Jedną z największych atrakcji lipcowej aktualizacji jest Avatar: Frontiers of Pandora. Gra pozwala zwiedzać otwarty świat Pandory, walczyć z siłami RDA i korzystać z umiejętności Na'vi w przygodzie osadzonej w uniwersum stworzonym przez Jamesa Camerona.

Drugim mocnym punktem oferty jest Rise of the Ronin, czyli action RPG od Team Ninja. Produkcja przenosi graczy do XIX-wiecznej Japonii, oferując otwarty świat, rozbudowany system walki i możliwość podejmowania decyzji wpływających na przebieg historii.

GramTV przedstawia:

Oto wszystkie gry dostępne od dziś w PlayStation Plus Extra:

  • Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)
  • Rise of the Ronin (PS5)
  • Firefighting Simulator: Ignite (PS5)
  • Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind (PS5, PS4)
  • Dying Light (PS4)
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5)
  • Snow Bros. Wonderland (PS5)

Klasyki dla PlayStation Plus Premium:

  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS5, PS4)
  • Indigo Prophecy (PS5, PS4)

Tagi:

News
Sony
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Plus
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PlayStation Plus Premium
PlayStation Plus Extra
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112